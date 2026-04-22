高爾夫球不再遙遠　馬會讓大小朋友一起揮桿　建立自信！

高爾夫球一向被視為較難融入大眾日常接觸得到的運動，但近年這個情況逐漸改變——學校老師、中小學生以至特殊奧運會運動員透過香港賽馬會不同計劃，均有機會接觸這項運動，並在賽馬會社區高爾夫球計劃（馬會社區計劃）支持下親身體驗國際級盛事LIV Golf香港站，投入活動氣氛。



攝影：陳葦慈



中學老師劉國彬：高爾夫球助學生學習面對失敗

任教於基道中學的劉國彬（劉Sir）在疫情期間參加了由馬會捐助的教師培訓班開始認識高爾夫球，他認為對香港大眾而言這個運動彷彿很遙遠，可能是基於場地和資源等因素。學習高爾夫球後令他對這個運動的印象「有翻天覆地的轉變」，了解箇中的技術和禮儀，以觀賞者和球手的不同角度欣賞，高爾夫球不再遙不可及，劉Sir運用球桿及所學到的知識等不同教材教學，帶動不同背景學生參與其中。

比起身體上的鍛煉，劉Sir深感高爾夫球給學生最重要一課，是18個球洞之間須不斷面對與接納失敗。選手未必每個洞均打得好，要及時調整，重拾節奏。畢竟在運動層面以外，學生將來無論在學業以至人生無可避免要經歷挫折與失敗，「這個運動可以幫助他們更有勇氣和自信，去迎接日後的生活。」

賽馬會社區高爾夫球計劃參與老師劉國彬（左三）認為，高爾夫球可幫助學生學習面對失敗。（陳葦慈攝）

參與學生林靜蕎（Chloe）師承劉Sir，從參加學校的體驗班開始接觸高爾夫球。她以「心浮氣躁」形容昔日的自己，打失一球便會不開心，影響整場比賽的表現。

在4年來的學習生涯中，她漸漸體會到就算是國際級球手也不是完美，從他們身上學懂保持冷靜和調整心態，不再執着上一球的失誤，Chloe自信地說：「只要球場上還有球，便有反敗為勝的機會。」

劉國彬（圖中）在LIV Golf香港站現場指導賽馬會社區高爾夫球計劃受惠學生林靜蕎（圖右）。（陳葦慈攝）

馬會社區計劃受惠學生黃晧津：揮桿暫忘身體不適

在西貢的賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場任教多年，馬會社區計劃參與教練陳煒鴻（大鴻Sir），他坦言推廣高爾夫球至普羅大眾層面可能有相當難度，「一般市民日常生活中甚少機會接觸到這個運動，連在哪裏預訂場地、在哪裏找教練、比賽在什麼地方報名均不清楚。」直至近年高爾夫球開始經由學校層面推廣，每年有來自不同的中小學新血加入，讓整個運動的發展開始生機勃勃。

屯門鄭任安小學四年級生黃晧津隨大鴻Sir學藝兩年多，就算身患濕疹，打球期間不時會渾身痕癢，只要球桿在手，即可暫時忘卻身體上的不適，努力練習將小白球打得更遠。他這次參與 LIV Golf香港站，近距離欣賞職業球手練習和比賽，又跟同學們一起玩攤位遊戲，在粉嶺高爾夫球場度過開心又難忘的一天。

賽馬會社區高爾夫球計劃受惠學生黃晧津在教練陳煒鴻（大鴻Sir）陪同下欣賞世界級球手在LIV Golf香港站賽事獻技。（陳葦慈攝）

黃晧津（左）與同學一起參與攤位遊戲。（陳葦慈攝）

兒子學習高爾夫球 成一家三口每周親子活動契機

高爾夫球同時是個理想的親子活動，屯門鄭任安小學四年級生鄭朗迪（迪迪）的父母，婚後一起學習高爾夫球，鄭太在育兒期間一度放下球桿數年，至兒子在學校參與由馬會捐助的高爾夫球課程，才重拾這運動，自始成為一家三口每星期的重點親子家庭活動。

鄭太分享，高爾夫球是個很公平的運動，由於設有差點系統（Handicap System），按照不同球手的能力定下預設桿數，「讓爸爸、媽媽和小朋友可以一齊玩，各人均有勝出的機會。」迪迪由6歲起學習高爾夫球至今3年，已漸見潛質。這次迪迪一家透過馬會社區計劃參與LIV Golf香港站的盛事，欣賞世界級球手表演，迪迪爸爸寄望：「希望迪迪努力學習，將來有機會看到他在這裏比賽。」

高爾夫球成為鄭氏一家三口的每周重點親子活動。（陳葦慈攝）

香港特殊奧運高爾夫球代表羅浩逡：希望明年拿金牌

馬會社區計劃受惠者羅浩逡自小患有自閉症，羅媽媽曾深為如何提升兒子專注力苦惱，嘗試過音樂和游泳等一對一教學，效果均未如理想，直至浩逡9歲那年遇上高爾夫球，一切從此改變：「他一放小白球進草地，整個人立即100%專注起來。」

羅媽媽指出，浩逡學習高爾夫球後，不止專注力方面大有進步，耐性亦得以改善，學懂顧及別人感受，而且不再害怕陌生人，表達及社交能力提升不少，廣結友誼。

香港特殊奧運高爾夫球代表兼賽馬會社區高爾夫球計劃受惠者羅浩逡與媽媽結伴欣賞LIV Golf香港站賽事。（陳葦慈攝）

羅媽媽談到與浩逡入場觀賞LIV Golf香港站賽事的興奮心情，「之前一晚開心到睡不着」，很開心可以入場欣賞很多世界級高手獻技，感受現場的熱鬧氣氛。賽事前數天，浩逡亦參加了馬會社區計劃的大師班，在專業教練指導下深造球技，羅媽媽憶述，「浩逡玩得很開心，希望將來能夠有更多類似的活動。」

羅浩逡（圖右打球者）參與馬會社區計劃的大師班，獲專業教練指導球技。

21歲的浩逡透過馬會捐助的計劃受訓，2023年代表中國香港赴德國出戰夏季世界特殊奧林匹克運動會（特奧會），在高爾夫球團體賽獲得一面銀牌。他每天努力求進，劍指更高目標，「2023年我在德國拿銀牌，落敗也不要緊，希望明年我會拿到金牌。」

訪問尾聲，浩逡窩心地說「多謝媽媽」，讓羅媽媽甜在心頭。2027年他將會到智利再次代表中國香港出戰特奧會高爾夫球項目。

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