高爾夫球不再遙遠 馬會讓大小朋友一起揮桿 建立自信！
高爾夫球一向被視為較難融入大眾日常接觸得到的運動，但近年這個情況逐漸改變——學校老師、中小學生以至特殊奧運會運動員透過香港賽馬會不同計劃，均有機會接觸這項運動，並在賽馬會社區高爾夫球計劃（馬會社區計劃）支持下親身體驗國際級盛事LIV Golf香港站，投入活動氣氛。
攝影：陳葦慈
中學老師劉國彬：高爾夫球助學生學習面對失敗
任教於基道中學的劉國彬（劉Sir）在疫情期間參加了由馬會捐助的教師培訓班開始認識高爾夫球，他認為對香港大眾而言這個運動彷彿很遙遠，可能是基於場地和資源等因素。學習高爾夫球後令他對這個運動的印象「有翻天覆地的轉變」，了解箇中的技術和禮儀，以觀賞者和球手的不同角度欣賞，高爾夫球不再遙不可及，劉Sir運用球桿及所學到的知識等不同教材教學，帶動不同背景學生參與其中。
比起身體上的鍛煉，劉Sir深感高爾夫球給學生最重要一課，是18個球洞之間須不斷面對與接納失敗。選手未必每個洞均打得好，要及時調整，重拾節奏。畢竟在運動層面以外，學生將來無論在學業以至人生無可避免要經歷挫折與失敗，「這個運動可以幫助他們更有勇氣和自信，去迎接日後的生活。」
參與學生林靜蕎（Chloe）師承劉Sir，從參加學校的體驗班開始接觸高爾夫球。她以「心浮氣躁」形容昔日的自己，打失一球便會不開心，影響整場比賽的表現。
在4年來的學習生涯中，她漸漸體會到就算是國際級球手也不是完美，從他們身上學懂保持冷靜和調整心態，不再執着上一球的失誤，Chloe自信地說：「只要球場上還有球，便有反敗為勝的機會。」
馬會社區計劃受惠學生黃晧津：揮桿暫忘身體不適
在西貢的賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場任教多年，馬會社區計劃參與教練陳煒鴻（大鴻Sir），他坦言推廣高爾夫球至普羅大眾層面可能有相當難度，「一般市民日常生活中甚少機會接觸到這個運動，連在哪裏預訂場地、在哪裏找教練、比賽在什麼地方報名均不清楚。」直至近年高爾夫球開始經由學校層面推廣，每年有來自不同的中小學新血加入，讓整個運動的發展開始生機勃勃。
屯門鄭任安小學四年級生黃晧津隨大鴻Sir學藝兩年多，就算身患濕疹，打球期間不時會渾身痕癢，只要球桿在手，即可暫時忘卻身體上的不適，努力練習將小白球打得更遠。他這次參與 LIV Golf香港站，近距離欣賞職業球手練習和比賽，又跟同學們一起玩攤位遊戲，在粉嶺高爾夫球場度過開心又難忘的一天。
兒子學習高爾夫球 成一家三口每周親子活動契機
高爾夫球同時是個理想的親子活動，屯門鄭任安小學四年級生鄭朗迪（迪迪）的父母，婚後一起學習高爾夫球，鄭太在育兒期間一度放下球桿數年，至兒子在學校參與由馬會捐助的高爾夫球課程，才重拾這運動，自始成為一家三口每星期的重點親子家庭活動。
鄭太分享，高爾夫球是個很公平的運動，由於設有差點系統（Handicap System），按照不同球手的能力定下預設桿數，「讓爸爸、媽媽和小朋友可以一齊玩，各人均有勝出的機會。」迪迪由6歲起學習高爾夫球至今3年，已漸見潛質。這次迪迪一家透過馬會社區計劃參與LIV Golf香港站的盛事，欣賞世界級球手表演，迪迪爸爸寄望：「希望迪迪努力學習，將來有機會看到他在這裏比賽。」
香港特殊奧運高爾夫球代表羅浩逡：希望明年拿金牌
馬會社區計劃受惠者羅浩逡自小患有自閉症，羅媽媽曾深為如何提升兒子專注力苦惱，嘗試過音樂和游泳等一對一教學，效果均未如理想，直至浩逡9歲那年遇上高爾夫球，一切從此改變：「他一放小白球進草地，整個人立即100%專注起來。」
羅媽媽指出，浩逡學習高爾夫球後，不止專注力方面大有進步，耐性亦得以改善，學懂顧及別人感受，而且不再害怕陌生人，表達及社交能力提升不少，廣結友誼。
羅媽媽談到與浩逡入場觀賞LIV Golf香港站賽事的興奮心情，「之前一晚開心到睡不着」，很開心可以入場欣賞很多世界級高手獻技，感受現場的熱鬧氣氛。賽事前數天，浩逡亦參加了馬會社區計劃的大師班，在專業教練指導下深造球技，羅媽媽憶述，「浩逡玩得很開心，希望將來能夠有更多類似的活動。」
21歲的浩逡透過馬會捐助的計劃受訓，2023年代表中國香港赴德國出戰夏季世界特殊奧林匹克運動會（特奧會），在高爾夫球團體賽獲得一面銀牌。他每天努力求進，劍指更高目標，「2023年我在德國拿銀牌，落敗也不要緊，希望明年我會拿到金牌。」
訪問尾聲，浩逡窩心地說「多謝媽媽」，讓羅媽媽甜在心頭。2027年他將會到智利再次代表中國香港出戰特奧會高爾夫球項目。