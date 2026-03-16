女足最前線｜女子亞洲盃4強澳洲迎中國　袋鼠兵技壓鏗鏘玫瑰

女子亞洲盃來到4強，中國女足遇上東道主澳洲；「鏗鏘玫瑰」過去10次面對澳洲未嘗一勝，今仗更有主將王霜停賽，勢將陷入苦戰。（球賽編號：FB5716，3月17日 18:00開賽，HOY 76台直播）



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女國足在分組賽全勝後，8強面對中華台北，雖然佔盡優勢，但要戰至加時，才憑邵子欽打破僵局，再藉對方的烏龍球，奠下2：0勝果；更重要是，今屆攻入兩球的中場大將王霜，該仗停黃，累積兩黃今場須停賽。

女國足中鋒邵子欽身型高大，可以好好保護皮球。（Getty Images）

因此，中鋒邵子欽今仗的表現更為重要，23歲的她，身高達1.79米，在女足中算十分高大，而且射術也不俗，去年在東亞盃射入3球，榮膺神射手；今次亞洲盃亦已有兩球進帳。

澳洲今屆賽事精銳盡出，分組賽以2勝1和出線，8強力克強敵北韓晉級；她們陣中有兩大英超神鋒，隊長森卡爾效力車路士，今屆亞洲盃已入3球及交出1助攻；而效力倫敦城雌獅的堅妮迪（Alanna Kennedy）更入了5球，暫於射手榜與日本前鋒植木理子並列首位。

澳洲前鋒堅妮迪，今屆賽事射入了5球，狀態一流。（Getty Images）

女國足近10次面對澳洲，未嘗勝績，只取得3和7負，處於絕對下風；而近4次交手，總入球都在2球或以下，今仗以澳洲贏波晉級的機會較大；另外「入球小」也可考慮。

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