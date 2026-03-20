女足最前線｜女子亞洲盃決賽　澳洲「細」抗日本

東道主澳洲於女子亞洲盃4強淘汰中國女足，決賽將遇上「亞洲一姐」日本；「袋鼠女兵」雖然佔主場之利，但往績上卻處下風，今場未許樂觀。（球賽編號：FB5902，3月21日 17:00開賽，HOY 76台直播）



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澳洲曾4次打入決賽，但僅於2010年擊敗北韓封后，總共取得1冠3亞1季的戰績；她們近年對日本輸多贏少，近10次對壘只取得3勝2和5負，更甚的是，2014、18兩屆，都是在亞洲盃決賽以0：1飲恨。

澳洲前線三叉戟由曼城的瑪莉科娜（左起）、車路士的森卡爾及阿仙奴的卡特琳芙特組成，攻力強勁。（Getty Images）

當然，在實力上澳洲絕對不弱，大部分國腳都外流，其中前線三叉戟由車路士的森卡爾、阿仙奴的卡特琳芙特及曼城的瑪莉科娜組成，鋒力強勁；森卡爾今屆賽事入了4球及交出1次助攻、卡特琳芙特亦貢獻了3次助攻。

日本女足實力同樣強橫，現時國際足協排名第8，為亞洲列強之最。日本今次陣容同樣是絕大多數球員都外流，單計在英超搵食，已多達16人。更重要的是，日本整體實力非常平均，進攻多元化，今屆賽事除中鋒植木理子攻入6球暫列射手榜首外，共有14人取得進帳，攻力分散，令人防不勝防。

日本鋒將植木理子（右）暫以6球列於今屆賽事射手榜首。（Getty Images）

日本6次入決賽，但只曾兩次奪冠，而這兩次，都是擊敗澳洲。日本女足實力較澳洲平均，取勝機會較大，但畢竟澳洲有主場之利，有一戰之力，所以可留意另一數據——近4次決賽有3次總入球都在2球或以下，今仗雙方實力接近，「入球細」可取。

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