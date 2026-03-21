英超｜白禮頓韋碧克梅開二度挫利物浦　紅軍艾基迪基開波即傷

英超本港時間周六早場，白禮頓主場藉前鋒韋碧克上下半場各入一球，以2：1擊敗來訪的利物浦。



今場賽事賽前因為場外交通擠塞要延遲15分鐘開賽，利物浦陣容欠缺門將艾利臣及前鋒沙拿。

利物浦艾基迪基開賽僅3分鐘就受傷，最終在第7分鐘退下火線。（Getty Images）

利物浦艾基迪基前鋒開賽3分鐘「炒芥蘭」撞傷大腿肌內，苦撐4分鐘後仍然難抵痛楚被換出，由居迪斯鍾斯入替。至9分鐘，利物浦蘇保斯拉爾禁區邊撞射高出。

白禮頓前鋒韋碧克在無人看管下頂入助球隊先開紀錄。（Getty Images）

14分鐘，白禮頓左路大斜線傳至右邊底線前有迪亞高高美斯頭槌頂回中間，韋碧克無人看管下在遠柱衝頂入網，主隊領先1：0。29分鐘，利物浦門將馬馬達舒維利大腳送前，對手中堅李維士鄧克頭槌自殺式跣後，被紅軍後衛卻基斯突入無人看管下逗過對方門將華布根入球，扳平1：1。

韋碧克下半場無人看管下接應傳中熨入，為白禮頓再度領先。（Getty Images）

下半場56分鐘白禮頓軒素活接應長傳在右路底線前傳中，韋碧克無人看管下輕鬆射入成2：1，入球經VAR確認未有越位。其後利物浦反撲不果，最終白禮頓維持勝果。

白禮頓陣容（4-2-3-1）：

1 華布根

27 麥斯韋化、6 雲赫基、5 鄧克、24 卡迪奧盧

30 哥斯、20 占士米拿

25 高美斯、13 軒素活、11 恩古巴明泰

18 韋碧克

後備：23 積臣史迪利、10 佐真尼奧魯達、17 卡路士巴利巴、19 高斯杜拉斯、21 奧利華保斯卡利、22 三笘薫、26 耶辛艾耶利、29 迪古柏、34 祖爾韋特文



利物浦陣容（4-1-2-1-2）：

25 馬馬達舒維利

30 費林邦、5 干拿迪、4 雲迪積克、6 卻基斯

38 格雲貝治

8 蘇保斯拉爾、7 域斯

10 麥亞里士打

18 加普、22 艾基迪基

後備：28 活特文、2 祖高美斯、14 基艾沙、17 鍾斯、26 羅拔臣、42 迪利尼約尼、47 奇雲藍斯、68 基蘭摩里遜、73 恩古莫亞

