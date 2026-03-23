張家朗三年後再次連續兩站奪牌　歷盡高低起伏仍不懈尋找新方向

問張家朗對上一次連續兩站世界盃或大獎賽登上頒獎台是何時，他只道「好似已經好耐之前」；翻查紀錄是2023年，他接連在3月的大獎賽釜山站及5月的世界盃墨西哥站殺入決賽。三年之間，張家朗在震撼香港人心臟之下衛冕奧運個人賽，又經歷巴黎奧運後的迷惘期，甚至差點跌出世界排名前16，惹來網民留下負評攻擊。今次連續兩站摘下銅牌，是他在劍擊生涯高峰之後，依然不懈尋找新方向的成果。



張家朗（右二）對上一次連續兩站世界盃或大獎賽分站殺入決賽，已是2023年的事。（劍總提供）

張家朗未有因為連奪都靈站和秘魯站大獎賽個人賽銅牌而自覺已走出奧運後的低谷，今站4強被俄羅斯的保路達捷夫（Kirill Borodachev）大炒3：15後，亦延續了奧運後未曾殺入世界盃或大獎賽分站個人賽決賽的尷尬紀錄，但他依然保持樂觀，「打得比之前順暢，雖然整體戰況處理得不太好，但好像摸索到一點新東西」。

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回顧張家朗奧運後的戰績，他在2024/25賽季奪得世界盃日本站和大獎賽上海站個人賽銅牌，另有4次殺入8強及16強與32強止步各一，惟亞錦賽和世錦賽分別32強和64強下馬；2025/26賽季，他因要休息而避戰世界盃馬略卡站，繼而在日本站及巴黎站32強出局，接着便是都靈站與秘魯站銅牌。要寫下這張成績表其實不容易，只是備戰奧運的身心疲憊，加上左手積勞成疾，令張家朗整體起伏較大，「那段時間只能忍耐，盡量張開耳朵汲取意見，我就是聽了前人指點，慢慢找到新方向，現在對劍擊更加好奇」。一度低沉的戰績令貴為奧運兩金得主的他也曾面對網民負評，猶幸他甚少留意網絡攻擊，也未因此受影響，「外界不可能完全理解『運動員』這份職業，用了其他標準去衡量，最重要是自己知道要走一條怎樣的路，放開懷抱嘗試不同方法」。

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經歷三屆奧運及三屆亞運，28歲的張家朗也快到「三字頭」的關口，回望過去的高峰與低潮，問他可曾有一刻自覺走到劍擊生涯的盡頭，未來又追求什麼，他說：「時間真的過得很快，我也問過自己，在劍擊這條路上還有什麼追求。不過人生是主動向前行才會找到答案，我未覺得自己走到盡頭，拿起花劍繼續努力，答案就會出現。」

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蔡俊彥在8強不敵張家朗。（劍總提供）