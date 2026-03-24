國際賽出擊｜中國U23寓賽於操　「細」味泰國U23

在之前U23亞洲盃表現出色的國青，於今個國際賽期將參加於西安舉行的「2026中國之隊．西安國隊青年足球錦標賽」，首仗將迎擊泰國U23，力求先拔頭籌。



今次賽事有4隊角逐，除了中國擔任東道主外，還有泰國、越南及北韓參賽，賽事採單循環方式上演，最高分者便贏得冠軍。

王博豪是現時國青陣中，唯一留洋的球員。（Getty Images）

中國U23今次有9名球員被挑選入大國腳到澳洲踢兩場友賽，包括王鈺棟、劉浩帆、徐彬及拜合拉木等，但一月U23亞洲賽亞軍班底中仍有彭嘯、木塔力甫依明卡日及王博豪等主力在陣。

其中王博豪是現時國青25人大軍中，唯一留洋的球員，這名20歲中場現效力荷乙丹保殊（FC Den Bosch），今季曾上陣13次。王博豪身高達6呎2吋，雖司職防中，但有時會串演中鋒，以高大身材撞散對方防線。

泰國雖然在U23亞洲盃分組賽出局，但曾以0：0逼和中國隊。（Getty Images）

近5次交手，國青取得2勝2和1負，包括U23亞洲盃時以0：0悶和泰國。值得留意是，國青防守力不俗，但攻力一般，近10場比賽有8場總入球不多於2球，今仗勝望雖稍濃，但可能只是小勝，宜取「入球小」。

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