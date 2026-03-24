世界盃2026｜列強球衣曬冷　Nike主打Aero-FIT散熱科技

距離世界盃揭幕當有79日，兩大運動品牌adidas和Nike近日先後發佈今年最新國家隊球衣，前者大玩復古意味，Nike則主打最新高效能散熱科技Aero-FIT，結合散熱功能和針織工藝，協助球員在賽場上保持清爽。



Aero-FIT早在去年11月Nike公布最新「四大發明」時已經亮相，不過品牌當時主打心智科學部花了十年研發的運動拖鞋Mind 001和運動鞋Mind 002，以及能夠隨着天氣改變而自動調節防寒功能的Therma-FIT Air Milano，早前的米蘭冬奧，美國隊便以這件恆溫外套作為隊服。

來到世界盃最後倒數階段，Aero-FIT終於正式登場。這項科技將物料的紗線與針織結構重新設計，透過開放與閉合網眼結構的結合，引導空氣流經身體，減少布料貼合。Aero-FIT能引導超過傳統材質雙倍的氣流，從而提升散熱功能。

在最新發佈的Nike球衣系列，巴西、英格蘭、法國、荷蘭、克蘭地亞、挪威、美國、加拿大、韓國、烏拉圭及澳洲均是世界盃決賽周隊伍，另有中國、尼日利亞、斯洛文尼亞、土耳其和波蘭球衣上市。

世界盃2026｜巴西國家隊主場球衣

世界盃2026｜巴西國家隊作客球衣

世界盃2026｜巴西國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜巴西國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜巴西國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜挪威國家隊主場球衣

世界盃2026｜法國國家隊主場球衣

世界盃2026｜法國國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜法國國家隊作客球衣

世界盃2026｜法國國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜法國國家隊主場及作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜英格蘭國家隊主場球衣

世界盃2026｜英格蘭國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜英格蘭國家隊作客球衣

世界盃2026｜英格蘭國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜英格蘭國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜英格蘭國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜荷蘭國家隊主場球衣

世界盃2026｜荷蘭國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜荷蘭國家隊作客球衣

世界盃2026｜荷蘭國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜荷蘭國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜美國國家隊主場及作客球衣

世界盃2026｜美國國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜美國國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜美國國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜美國國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜美國國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜加拿大國家隊主場及作客球衣

世界盃2026｜加拿大國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜加拿大國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜加拿大國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜加拿大國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜韓國國家隊主場及作客球衣

世界盃2026｜韓國國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜韓國國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜韓國國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜韓國國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜韓國國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜烏拉圭國家隊主場及作客球衣

世界盃2026｜烏拉圭國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜烏拉圭國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜烏拉圭國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜烏拉圭國家隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜澳洲國家隊主場及作客球衣

世界盃2026｜澳洲國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜澳洲國家隊主場球衣。（公關提供）

世界盃2026｜澳洲國家隊作客球衣。（公關提供）