國際賽出擊｜邵佳一首次領軍　國足友賽庫拉索蓄「細」待發

國足新帥邵佳一上任後，首度領軍，帶領球隊前赴澳洲參與兩場友賽，首戰於周五（27日）面對首次打入世界盃決賽周的中北美洲島國庫拉索，力爭旗開得勝。

（球賽編號：FB6250，3月27日 14:00開賽）



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邵佳一徵召的26人大軍，有換血意味，他挑選了9名U23亞洲盃亞軍隊成員，包括前線的王鈺棟、拜合拉木阿卜杜外力、外流班士利的徐彬，以及在西班牙出生的楊希等。不過，幾個老大哥如張玉寧、韋世豪及門將顏駿凌等，將繼續成為球隊核心。

19歲的王玉棟，早前帶領國青於U23亞洲盃取得亞軍，今次順利入選大國腳。（Getty Images）

國足上一次正式比賽，已是去年7月的東亞盃，當時先後不敵南韓與日本，最後一仗以1：0小勝中國香港隊。今年1月時則參與了3場非正式友賽，其中曾以2：2賽和烏茲別克；球隊比賽不多下，狀態成疑。

庫拉索位於委內瑞拉以北的小島，人口大約16萬，是歷來世界盃決賽周參賽隊伍中人口最少的國家，不過因為是荷屬領土，有大量荷蘭血統的球員「認祖歸宗」，所以陣中球員多數在荷蘭出生，而且在歐洲球會落班，有一定實力。

庫拉索多數國腳在荷蘭出生，陣中名氣最大的是曾效力阿士東維拉的巴古拿。（Getty Images）

國足過去7場友賽，5次總入球少於3球；而且，陣中鋒力欠銳，現時首席射手張玉寧，45次披甲亦只入了8球，進攻能力一般下，姑勿論今仗勝負如何，「入球小」亦是不二之選。

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