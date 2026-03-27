國際賽出擊｜中國U23四角友誼賽　迎戰北韓U23和味濃

在西安舉行的「2026中國之隊．西安國隊青年足球錦標賽」，U23中國隊首戰以2：2逼和泰國，次仗將遇上強敵北韓，能否打開勝利之門？



今次賽事為四角賽，以循賽形式進行，國青作為東道主，迎擊泰國、越南及北韓U23國家隊。國青有9名亞洲盃亞軍成員升上大國腳，但仍有彭嘯及王博豪等勭在陣。

向餘望是國青的主力射手，對泰國時入了一球。（Getty Images）

國青之前在U23亞洲盃以0：0賽和泰國，今次交手卻一度落後0：2，尤幸向餘望及李新翔各入一球，以2：2逼和對手。其中22歲的向餘望現效力重慶銅梁龍，他曾獲選中甲年度最佳球員，是國青現時陣中最具把握力的前鋒。

北韓U23今次賽事首仗面對越南，表現較慢熱，終以1：1賽和對手。球隊作風神秘，全隊在國內球會效力，實力成謎，上次與國青交手已是2014年亞運，當時北韓贏3：0。

北韓U23作風神秘，實力成謎，今次賽事首仗與越南踢成1：1平手。（亞洲足協圖片）

今次國青佔主場之利，而且防守有一定實力，相信不會再大敗一場，但他們攻力欠銳，近10場賽事有7次於法定時間打和，取得2勝7和1負，今仗同樣是「和味濃」，捧「和局」最合理。

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