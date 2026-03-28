MLB｜一生只效力一間球會　最忠誠的王牌左投　新身份續貢獻道奇

當賺錢是真理、轉會是常態，「One-club Man」的球員之忠誠與球會之愛才，就更顯得難能可貴。一生只效力道奇的王牌左投Clayton Kershaw正式退役後，今天（28日）返回道奇主場出席去季世界大賽總冠軍指環的頒贈儀式，並擔任開球禮嘉賓，18個球季以來首次以另一個身分踏入熟悉不過的「家」。

據美國傳媒報道，Kershaw將獲道奇聘請為「特別助理」，他對能夠繼續為東家效力感到欣慰，他念茲在茲的從來不是球賽，而是人。



Clayton Kershaw重返道奇主場，擔任開球禮嘉賓。（Getty Images）

令人悶懨懨的寒冬終於過去，棒球賽季伴隨着明媚春光而來臨。道奇在MLB取得開季兩連勝，今日面對響尾蛇，Alex Freeland及Mookie Betts於三局下先後轟出陽春炮及三分炮，一舉反先4：2；不過投手Emmet Sheehan之後失守被響尾蛇扳平。

直到八局下，Alex Freeland擊出二壘安，大谷翔平緊接二壘滾地出局，但護送Alex Freeland上三壘，新兵Kyle Tucker緊接出場擊出右外野滾地安打，將Alex Freeland送回本壘板，道奇最終由新任「守護神」Edwin Díaz守住5：4勝局，為這場驚心動魄的賽事劃上句號。

新兵Kyle Tucker擊出右外野滾地安打。（Getty Images）

去季狀態低沉的Mookie Betts，擊出三分炮助道奇反先。（Getty Images）

道奇「守護神」Edwin Díaz守住勝局。（Getty Images）

今日戰況雖然緊湊，焦點卻落在比賽前。剛剛正式退役的Clayton Kershaw，穿上招牌22號球衣再次踏上道奇主場投手丘，當然他不再是先發投手，而是開球禮嘉賓，他把球投向負責接球的Freddie Freeman，兩員大將相擁一刻，勾起無數球迷的集體回憶。開球禮後，Clayton Kershaw又從Mookie Betts手中接過去季的世界大賽總冠軍指環，在道奇舊隊友和全場球迷歡呼聲之中戴上戒指，重溫五個月前的光榮時刻，Clayton Kershaw彷彿從沒離開道奇一樣。

「我想念的不是比賽本身，而是這裏的所有人。」Clayton Kershaw一矢中的，道出18年來與道奇甘苦與共的不捨之情。

Clayton Kershaw（右）與Freddie Freeman（左）是道奇球迷的心頭愛。（Getty Images）

Clayton Kershaw將獲聘為道奇的特別助理。（Getty Images）

不過，據包括ESPN在內的多間美國傳媒報道，道奇將會聘用Clayton Kershaw為「特別助理」，實際職務為何仍有待公布，但Clayton Kershaw透露：「我未必會留在洛杉磯，但我一定會看比賽，亦希望繼續成為道奇一部份，繼續貢獻球隊。」Clayton Kershaw在昨日的開幕日以 NBC球評身份亮相道奇球場，坐在三壘位置點評戰況，不過他的現場球評工作，直到今年8月才將再次「開工」，稍後將返回達拉斯住所，先與家人共聚天倫，享受退役生活。

Clayton Kershaw日前為NBC擔任球評。（Getty Images）

道奇今日舉行世界大賽總冠軍指環頒贈儀式，大谷翔平（左起）、Freddie Freeman和Mookie Betts共享光榮時刻。（Getty Images）