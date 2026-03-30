國際賽出擊｜中國友賽喀麥隆　龍之隊「細」抗非洲雄獅

邵佳一接掌中國隊首戰旗開得勝，於澳洲舉行的國際友賽擊敗2026世界盃決賽周份子庫拉索，周二將續戰非洲雄師喀麥隆，或可乘對方未派遣最強陣容，爭取連勝。

（球賽編號：FB6541，3月31日 14:00開賽，DAZN直播）



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新人事新作風，邵佳一對庫拉索時排出4-4-2陣式，以張玉寧夥拍韋世豪攻堅，中場則起用了王玉棟及徐彬等新秀，結果效果不俗，以2：0取勝；雖然控球率只得36%，但全場有11次攻門，反映反擊戰術奏效。

國足前鋒張玉寧上仗對庫拉索時表現出色，貢獻了一入球一助攻。（Getty Images）

喀麥隆今次賽事以試陣為主，門將奧拿拿缺陣，曼聯翼鋒麥比奧莫則因傷退隊，陣中有多達14人在今次賽事前沒有大國腳經驗，難怪首戰澳洲以0：1見負。

雙方從沒對賽，鑑於國足近6場正式賽事有5場總入球少於3球，而且喀麥隆今次實力一般，今仗誰勝誰負也好，相信出現大手交易機會不大，一於捧「入球小」。

喀麥隆今次以測試新人為主，值得留意是效力利華古遜的19歲前鋒基斯甸高法尼。（Getty Images）

同日國青亦有賽事，於西安舉行的「2026中國之隊．西安國隊青年足球錦標賽」第3場面對越南U23。國青上仗以1：1賽和北韓，兩仗皆和得2分，只要今仗取勝，仍有望反超1勝1和的泰國奪得冠軍。

兩場入兩球的向餘望或因傷倦勤，國青的攻擊重任將倚靠王博文。（Getty Images）

越南U23實力不俗，但一月時的U23亞洲盃曾以0：3大敗予國青，今次賽事亦表現不佳，首戰以1：1賽和北韓，次仗則以0：1不敵泰國，今仗面對擁主場之利的國青未許樂觀；因此，今仗可捧中國U23小勝而回。

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