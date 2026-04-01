女足最前線｜U20女子亞洲盃開鑼　國足首戰可大勝

U20女子亞洲盃於4月1日於泰國開鑼，中國女足在外圍賽表現出眾，今次參戰瞄準冠軍，一搔20年之癢。

（球賽編號：FB6367，4月1日 17:00開賽，HOY 76台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50065846

這項賽事在2002年首辦，每兩年一度；中國女足曾於2006年奪冠，之後6屆都是4強份子；可是近兩屆賽事都未能躋身準決賽。日本女足曾6次封后，是列強之冠；但北韓上屆正是擊敗日本奪標。

中國U20女足前鋒盧家玉，效力北京，她在外圍賽3場攻入了6球，射術了解。（Getty Images）

中國女足今屆捲土重來，她們在外圍賽先聲奪人，小組賽3場分別以6：0輕取敘利亞、7：0大破柬埔寨及8：0橫掃黎巴嫩，3戰全勝，攻入21球兼不失一球。

中國女足今次被編入A組，同樣實力超班，同組對手是越南、孟加拉及泰國，其中以東道主較難應付，而孟加拉只是首次參賽，恐屬被刷得失球差的「魚腩份子」。

東道主泰國實力一般，最佳戰績是2004年時打入4強。（AFC官網圖片）

至於4月1日舉行的首場賽事，中國女足將迎擊越南，在外圍賽入了6球的前鋒盧家玉，有望再顯射術，帶領球隊「大」開殺戒，向小組首名邁進。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。