英超特攻｜英足盃8強曼城鬥利物浦　紅軍訪藍月踢守「細」波

經過刺激的國際賽期後，今周上演英格蘭足總盃8強賽事，當中最矚目戲碼，當然是曼城主場硬撼利物浦；兩軍近年對壘互有勝負，「紅軍」作客出戰難免大打守「細」波。

（球賽編號：FB6622，4月4日 19:45開賽，Now 651台直播）



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曼城近6場表現反覆，只取得2勝2和2負，但要留意的是，撇除兩場歐聯對皇家馬德里的敗仗，「藍月亮」在本土各項賽事其實取得8勝3和的佳績，包括在國際賽前以2：0力挫阿仙奴捧走聯賽盃，士氣大振。

曼城小將尼高奧萊利雖然司職左閘，但不時突入禁區爭取入球。（Getty Images）

雖然神鋒夏蘭特近態一般，近5場只入了一球，之前火熱的新兵安東尼施美安近5場亦告啞火，但曼城勝在攻擊點多，例如21歲左閘尼高奧萊利（Nico O'Reilly）上仗聯賽盃決賽便梅開二度，他近6場攻入4球，堪稱「得分後衛」。

利物浦近況低沉，近6場只取得2勝1和3負，單計作客更僅獲1勝3負，加上門將艾利臣比加及右閘謝利美費林邦都稱傷，相信主帥史諾的戰術將偏向保守，預料蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）又將串演右後衛護駕。

蘇保斯拉爾是利物浦的罰球專家，上次面對曼城便曾直射罰球建功。（Getty Images）

雙方近6次交手，各贏兩次，賽和2次，可謂平分秋色；值得留意是，近6次交手有4次總入球少於3球，加上「紅軍」今仗肯定先求穩守，因此今場宜博「入球細」。

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