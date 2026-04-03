女足最前線｜U20女子亞洲盃　國足誓「大」炒孟加拉

現於泰國舉行的U20女子亞洲盃，中國女足首場輕取越南後，次仗迎來孟加拉，實力超班下，可望再度「大」勝一場。

（球賽編號：FB6863，4月4日 17:00開賽，HOY 76台直播）



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中國女足於A組與東道主泰國、越南及孟加拉同組；首仗對越南雖然入局稍慢，但憑中場鄭璐梅開二度，加上曾雨佳的入球，以3：0旗開得勝，全取3分，並以較佳得失球高踞榜首。

鄭璐上仗對越南梅開二度，助中國女足以3：0輕取越南。（AFC官網圖片）

鄭璐現效力北京女足，本身司職後衛，因進攻力強而愈踢愈前，今次賽事被列為前鋒，她的後上入球能力極強，在今屆賽事的外圍賽3場都有進帳。

中國女足實力遠超孟加拉，今仗或會有一點輪換，上場先任後備的外圍賽次席射手張怡倩，或有望重拾正選一席。

孟加拉首次參賽，實力是同組中最弱的一隊。（AFC官網圖片）

孟加拉今次是首度參賽，但她們首仗面對泰國表現絕不失禮，一度領先兩球，可是始終經驗稍遜，被連追3球，終以2：3落敗；由於中國女足在實力上可謂超班，今仗相信可以再次大勝一場，「入球大」是不二之選。

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