MLB｜道奇統治級打線展恐怖威力　大谷翔平首開轟慶祝動作惹熱議

隨着大谷翔平今日（4日）終於擊出今季第一支全壘打，加上新兵Kyle Tucker亦告開轟，國民慘成道奇今季的恐怖打線的第一個「受害者」。



四張親切的笑臉，在對手眼中卻是「死亡之吻」。（Getty Images）

道奇頭四棒打者包括大谷翔平（上圖右起）、Kyle Tucker、Mookie Betts及Freddie Freeman今天齊齊開轟：三局上有大谷和Mookie Betts先後擊出三分砲和兩分砲、Andy Pages和Freddie Freeman分別於四局上和五局上擊出帶有2分打點的全壘打、七局上則有Kyle Tucker擊出陽春砲，加盟後首度開轟。這條恐怖打線完全展現統治級實力，道奇以13：6擊敗國民，取得客場勝仗。至於單場狂失11分的國民先發投手Miles Mikolas，卻創下隊史及個人單場最高失分的尷尬紀錄。

大谷翔平在開季第7場比賽終告開轟。（Getty Images）

Kyle Tucker擊出加盟道奇後首支全壘打。（Getty Images）

大谷翔平在開季第7場才擊出全壘打，低迷狀態近日成為球評家焦點，他今天立即以實績回應外界質疑；返回本壘板後，他第一次做出仰天禱告的動作，球迷迅即在網上討論。由於道奇今仗未有安排大谷參與賽後訪問，這個動作背後的意義不得而知，總教練Dave Roberts則說：「他抬頭看天，或許有更崇高的力量存在。」

今場之前，大谷翔平在6場比賽僅得3支一壘安打（18打數），是其大聯盟生涯中第三次開季連續至少6場比賽沒有全壘打，猶幸今日終於暫時結束低潮，且帶領隊友一起痛宰國民。

道奇兩員大將Mookie Betts（左）和Freddie Freeman（右）。（Getty Images）