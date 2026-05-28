世界盃2026德國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜德國第21次晉級世界盃決賽周，以往最佳成績是1954年、1974年、1990年及2014年奪冠，也是歷來入4強次數最多的球隊，惟過去兩屆分組賽出局。現時德國世界排名第10。德國在2026年世界盃被編進E組，同組對手包括庫拉索、科特迪瓦及厄瓜多爾。本文將介紹德國隊外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



現年31歲的拜仁慕尼黑中場甘美治是德國隊隊長。（Getty Images）

德國現時世界排名：第10（截至4月）

德國世界盃外圍賽表現：

世界盃歐洲區外圍賽A組，德國取得5勝1負，以小組首名取得世界盃決賽周入場券。

德國近況：

德國自去年9月世界盃外圍賽首仗不敵斯洛伐克後，已在連續7場的世界盃外圍賽及國際友誼賽取勝。

現年31歲的拜仁慕尼黑中場甘美治是德國隊隊長。（Getty Images）

德國隊世界盃最佳成績：冠軍（4次）

德國（包括西德）分別在1954年、1974年、2006年及2014年奪得世界盃冠軍，上屆則在分組賽取得1勝1和1負，與次名的西班牙同分但得失球較差，排第三名出局。

現年31歲的拜仁慕尼黑中場甘美治是德國隊隊長。（Getty Images）

德國主教練：拿高士文（Julian Nagelsmann）

現年38歲的拿高士文是少帥典範。他在球員生涯只曾效力二隊與德乙作賽，而且因傷20歲就退役，轉往教練方向發展終成大器，29歲當上德甲賀芬咸主帥，其後執教RB萊比錫及拜仁，期間取得一次德甲冠軍。2023年，他以36之齡成為德國主教練。

德國教練拿高士文。（Getty Images）

德國隊焦點球星：甘美治（Joshua Kimmich）

現年31歲的拜仁慕尼黑中場甘美治是德國隊長，細緻的控球和傳球能力，為拜仁贏盡錦標。

現年31歲的拜仁慕尼黑中場甘美治是德國隊隊長。（Getty Images）

德國世界盃26人名單陣容：

門將：奧利華包文（Oliver Baumann/Hoffenheim）、紐亞（Manuel Neuer/拜仁慕尼黑）、紐希爾 （Alexander Nübel/史特加）

後衛：華迪馬安頓（Waldemar Anton/多蒙特）、尼敦布朗（Nathaniel Brown/法蘭克福）、大衛拉林（David Raum/萊比錫）、魯迪格（Antonio Rüdiger/皇家馬德里）、尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck/多蒙特）、莊拿芬泰希（Jonathan Tah/拜仁慕尼黑）、馬歷泰奧（Malick Thiaw/紐卡素）

中場：柏斯高哥斯（Pascal Gross/白禮頓）、甘美治（Joshua Kimmich/拜仁慕尼黑）、菲歷斯尼美查（Felix Nmecha/多蒙特）、阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic/拜仁慕尼黑）、安祖路史迪拿（Angelo Stiller/史特加）、哥列斯卡（Leon Goretzka/拜仁慕尼黑）、域斯（Florian Wirtz/利物浦）、利維寧（Jamie Leweling/史特加）

前鋒：麥斯比亞（Maximilian Beier/多蒙特）、夏維斯（Kai Havertz/阿仙奴）、蘭納特卡爾（Lennart Karl/拜仁慕尼黑）、穆斯亞拿（Jamal Musiala/拜仁慕尼黑）、利萊辛尼（Leroy Sané/加拉塔沙雷）、丹尼斯烏達夫（Deniz Undav/史特加）、禾達美迪（Nick Woltemade/紐卡素）

德國出線形勢：

世界盃決賽周擴軍至48隊後，德國在E賽明顯超班，面對中北美洲代表庫拉索、非洲的科特迪瓦及南美洲的厄瓜多爾，出線32強難度不大。

今屆小組首兩名及8支最佳第三名將出線32強淘汰賽。

德國隊E組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026德國E組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月15日（一） 凌晨1:00 德國Vs庫拉索 2026年6月21日（日） 凌晨4:00 德國Vs科特迪瓦 2026年6月26日（六） 凌晨4:00 厄瓜多爾Vs德國

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