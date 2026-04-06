七欖｜體驗日派發4500門票 小型表演賽啟德主場館上演

為響應於4月17至19日在啟德體育園主場館舉行的七人欖球盛事，賽馬會欖球社區計劃於3及4月舉辦不同的活動，當中重點項目「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」於日前順利舉行，多名精英運動員在活動中亦談及「支援網絡」對他們於運動生涯起着重要的作用。



「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」日前於屯門市廣場圓滿結束。（橄欖成長基金提供）

香港賽馬會慈善事務總經理（體育）何麗嫦出席是次活動開幕禮時表示：「香港賽馬會已連續5年擔任『七人欖球賽官方社區夥伴』，透過計劃一系列的社區活動，多年來讓超過4萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以及多元運動的樂趣。運動不單是競技，更是連繫社區、推動共融的橋樑。」

欖球運動員李卡度。（橄欖成長基金提供）

今年度的嘉年華在屯門市廣場舉行，除了有欖球活動外，還有賽馬、足球、籃球及劍擊等運動為主題的攤位遊戲，與眾同樂，吸引了大批市民參與。

橄欖成長基金主席Ben Harris則提到為什麼每年都舉辦這個富有意義的活動：「在過去一個月左右，我們一直積極實踐我們的價值觀。我們走進社區，探訪安老院舍和特殊學校，藉着這個大型盛事作為機會，與他們互動，並發揮橄欖成長基金最擅長的事。這些探訪活動進一步強化了我們的信念：運動與連繫屬於每一個人。」

因此，「賽馬會社區七人欖球計劃」其他活動亦貫徹「運動無邊界」的理念，例如在香港國際七人欖球賽期間將有「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」，計劃更派發門票讓4500名不同背景的人士前來啟德觀賞比賽，除了讓來自弱勢社群的兒童、青少年及其家人參與，今年還首度邀請特殊教育需要的學童及長者；不論年紀、背景、能力，都可以體驗運動，支持香港運動員。

騎師黃智弘也有參與運動員分享會。（橄欖成長基金提供）

今年的「賽馬會小型欖球表演賽」，則會讓1500名4至11歲的學童及逾2000名家庭成員，在啟德體育園主場館對壘，體驗成為「明日之星」的滋味。至於「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」則是由來自賽馬會眾心行善平台義工、橄欖成長基金計劃的教練及大學欖球隊員作為導賞員，確保5800名透過計劃免費入場的學生，能充分感受這個國際賽盛事的魅力所在。

至於今次精英運動員分享的主題，主要談及作為運動員的點滴及追夢的過程，並深入探討「支援網絡」對運動員的心理健康有什麼關鍵作用。中國香港欖球運動員李卡度便認為：「發問是重要一環，希望年輕球員多發問，無論場上場下的事都可以，讓球員生涯可以做得更加好。」

重點活動一覽：

3月21及22日賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華（屯門市廣場）

4月17至19日賽馬會社區七人欖球賽體驗日

4月17至18日賽馬會小型欖球表演賽

4月17日賽馬會七人欖球欖球賽學校導賞團