體壇名人銅像又出事　水手為鈴木一朗豎立銅像　揭幕一刻最尷尬

日本棒球傳奇鈴木一朗的連串成就與紀錄，大部份都在效力西雅圖水手時寫下的，水手為他豎立銅像，成為不少西雅圖球迷期待的事，「朗神」自己也隆重其事，帶同太太弓子及久未露面的愛犬一弓出席銅像揭幕儀式。

然而，當最期待的畫面出現，卻變成最尷尬一幕，一向幽默的「朗神」如何化解？



（Getty Images）

鈴木一朗的揮棒動作廿多年來絲毫不差，成為他的招牌，水手選取這個動作設計銅像，可說是預期之內。銅像今天正式揭幕，由鈴木一朗與他的前隊友Ken Griffey Jr及前隊友兼現任教練Edgar Martínez主禮。最期待一刻終於來臨，司儀數着五、四、三、二、一，三人慢慢拉走布幕，迎來「驚喜」一幕（可由17分20秒開始）：

威風凜凜的「朗神」銅像，球棒竟然折斷兼「動L」，噴紙碎機在揭幕一刻噴出藍色紙碎，隨風飛揚，更為尷尬一幕增添喜劇效果。

從片段所見，拉扯布幕前，球棒仍然筆直豎起，但隨着眾人拉扯布幕，球棒便徐徐倒下，是球韋位置真的如此弱不襟風，還是本身已暗藏破損，只能留待球團研究。最接近球棒位置的Ken Griffey Jr看着銅像不禁「O嘴」，鈴木一朗則指着銅像忍俊不禁，三人之後望着銅像研究了幾秒，Ken Griffey Jr強調「唔關我事㗎」，之後把頭伏在鈴木的肩膀上笑個不停，鈴木則望着球團高層笑說「Broken Bat」。

五、四、三、二、一，揭幕！（Getty Images）

咦？咁嘅？（Getty Images）

紙碎收都收唔切。（Getty Images）

唔關我事㗎！（Getty Images）

鈴木一朗之後被問到銅像斷棒，他幽默地回應：「我不相信Mariano會來這裏弄斷球棒。」鈴木一朗口中的Mariano是洋基傳奇「守護神」Mariano Rivera，他投出的卡特球經常令打者斷棒。鈴木與Mariano Rivera的對決也十分經典，包括2009年鈴木曾經以再見全壘打帶領水手擊敗洋基，便是從Mariano Rivera手中轟出的，這也是Mariano Rivera罕見地未能守住勝局。

洋基傳奇救援投手Mariano Rivera的卡特球威力驚人，估不到隔空救了鈴木。（Getty Images）

至於尷尬一幕怎樣「收科」？水手極速地先把球棒「黐番實」，起碼能夠拍下「見得人」的合照，後續如何復修，就留待球團與製造商處理了。事實上，體壇名人銅像「出事」個案屢見不鮮，但大多是銅像五官與真人對比「走晒樣」，例如C朗、碧咸、梅利，以及最經典的韋迪。鈴木銅像由芝加哥藝術家Lou Cella設計及製作， 造工相當不錯（除了球棒位置），五官尤其精緻；鈴木也說，製造過程中給予不少意見，對於銅像外表十分滿意。