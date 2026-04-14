女足最前線｜U20女子亞洲盃4強　日本技高一籌開客勝

中國女足在泰國舉行的U20女子亞洲盃續有好表現，8強以2：1擊敗烏茲別克，將與勁敵日本爭入決賽。

（球賽編號：FB7550，4月15日 21:00開賽，HOY 76台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50067146

中國女足於分組賽以3戰全勝0失球的佳績，挺進8強，面對實力一般的烏茲別克，雖然佔盡上風，全場錄得19次射門，但埋門質素一般，最終只能取得2個入球，而且被烏茲別克一次突擊追回一球，僅以2：1取勝。

余佳琪在上屆賽事也有代表中國女足在U20亞洲盃面對日本，但當時以0：2落敗。（Getty Images）

今仗值得留意是輔鋒余佳琪，多在左路進攻的她，先於29分鐘左邊底線傳中予曾雨佳頂入，到42分鐘近射得手，一傳一射，是晉級的最大功臣。

那邊廂日本8強則面對越南，全場控球率達九成，結果以4：0大破對手。18歲的福島望愛4場攻入4球，跟入了3球的田子夏海及對越南時梅開二度的板村真央，都是日本女足中值得留意的主力。

日本女足今屆賽事4場攻入17球，攻力非常強勁。（AFC圖片）

日本上屆分組賽曾與國足對壘，當時小勝2：0；整體實力而言，日本U20女足應在國足之上，尤其4場攻入17球，攻力強橫，今仗可看高一線，一於博日本小勝晉級。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。