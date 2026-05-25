世界盃2026西班牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜西班牙足球隊第17次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是2010年勇奪南非世界盃冠軍。西班牙現時世界排名第2位，今屆被編入H組，同組對手包括烏拉圭、沙特阿拉伯及佛得角。本文將會介紹西班牙外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：西班牙（Getty Images）

西班牙現時世界排名：第2（截至4月）

西班牙世界盃外圍賽表現：

西班牙在歐洲區外圍賽與土耳其、保加利亞及格魯吉亞同組，以5勝1和不敗戰績取得E組首名，直接晉級世界盃決賽周。

西班牙在歐洲區外圍賽以小組首名取得決賽周入場券。（Getty Images）

西班牙近況：

在2026年世界盃歐洲區外圍賽晉級後，西班牙在今年3月的國際賽期踢了兩場友誼賽，先以3：0大勝塞爾維亞，再與埃及互交白卷。截至4月底，西班牙在各項賽事連續28場法定時間內保持不敗，上一次落敗要追溯到兩年前友賽以0：1負哥倫比亞。

西班牙世界盃最佳成績：冠軍

2010年南非世界盃，西班牙雖於分組賽首戰意外負於瑞士，但隨後愈戰愈勇，以小組首名晉級16強後，再淘汰葡萄牙、巴拉圭和德國，首度躋身決賽，中場核心恩尼斯達（Andrés Iniesta）於加時階段第116分鐘射入致勝球，助西班牙以1：0擊敗荷蘭，首度捧盃。

2014年以衛冕身份出戰，卻於分組賽止步，2018年則於16強互射十二碼階段不敵主辦國俄羅斯。2022年卡塔爾世界盃，西班牙雖在首仗以7：0大勝哥斯達黎加，可惜後勁不繼，16強與摩洛哥激戰120分鐘後互射十二碼落敗，連續兩屆16強出局。

2022年卡塔爾世界盃，西班牙互射十二碼不敵摩洛哥，16強出局。（Getty Images）

西班牙主教練：富安迪（Luis de la Fuente）

現年64歲的富安迪曾是教練導師，「學生」包括2022世界盃阿根廷冠軍教頭史卡朗尼（Lionel Scaloni）、帶領利華古遜首奪德甲的沙比阿朗素（Xabi Alonso）等一批名氣少帥。他亦曾執教西班牙各級青年隊包括U19、U21及奧運隊，對目前陣中多名球員瞭如指掌。

富安迪2022年底接掌國家隊，為西班牙注入更具侵略性的踢法，並帶領球隊贏得歐國聯及2024歐國盃，合約已獲延續至2028年歐國盃結束。

西班牙主帥富安迪（Getty Images）

西班牙焦點球星：耶馬（Lamine Yamal）

現年18歲的巴塞隆拿天才翼鋒耶馬是當今最受矚目的新星。他在16歲時已入選2024年歐國盃陣容，與前輩一起勇奪冠軍，並當選該屆最佳年輕球員。憑藉極強的突破能力與超越年齡的傳球視野，耶馬成為西班牙不可或缺的進攻核心。

18歲的巴塞隆拿天才耶馬是西班牙進攻核心。（Getty Images）

西班牙世界盃26人名單陣容：

門將：烏尼西蒙（Unai Simon/畢爾包）、大衛拉耶（David Raya/阿仙奴）、祖安加西亞（Joan Garcia/巴塞隆拿）

後衛：馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente/馬德里體育會）、馬克佩比爾（Marc Pubill/馬德里體育會）、柏度樸路（Pedro Porro/熱刺）、拿樸迪（Aymeric Laporte/畢爾包）、艾利加西亞（Eric Garcia/巴塞隆拿）、古巴斯（Pau Cubarsi/巴塞隆拿）、古古列拿（Marc Cucurella/車路士）、阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo/利華古遜）

中場：洛迪卡斯簡迪（Rodri/曼城）、蘇比文迪（Martin Zubimendi/阿仙奴）、米基爾馬連奴（Mikel Merino/阿仙奴）、柏迪（Pedri/巴塞隆拿）、加維（Gavi/巴塞隆拿）、法比安雷斯（Fabian Ruiz/巴黎聖日耳門）、阿歷斯巴爾拿（Alex Baena/馬德里體育會）

前鋒：耶利米賓奴（Yeremy Pino/水晶宮）、域陀蒙路斯（Victor Munoz/奧沙辛拿）、奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal/皇家蘇斯達）、費倫托利斯（Ferran Torres/巴塞隆拿）、拉明耶馬（Lamine Yamal/巴塞隆拿）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo/巴塞隆拿）、尼高拉斯威廉斯（Nico Williams/畢爾包）、保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias/切爾達）

西班牙出線形勢：

西班牙在今屆世界盃決賽周被編入H組，作為目前世界排名第2的種子隊，實力在小組內首屈一指。同組最強競爭對手為烏拉圭，兩隊對碰一役大有機會決定小組首名誰屬。

西班牙H組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026西班牙H組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月16日（二） 凌晨0：00 西班牙Vs佛得角 2026年6月22日（一） 凌晨0：00 西班牙Vs沙特阿拉伯 2026年6月27日（六） 早上8：00 西班牙Vs烏拉圭

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