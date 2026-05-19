世界盃2026韓國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜韓國足球隊第12次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2002年世界盃，位列殿軍。韓國現時世界排名第25，今屆被編入A組，同組對手包括墨西哥、南非及捷克。本文將介紹韓國外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：韓國（Getty Images）

韓國現時世界排名：第25（截至4月）

韓國世界盃外圍賽表現：

韓國的世界盃外圍賽晉級過程相對穩健。在世界盃亞洲區外圍賽第三圈的10場比賽中，韓國取得6勝4和0負的不敗戰績，最終以22分位居B組第一。憑藉小組首名的優勢，韓國隊成功奪得直接晉級2026年美加墨世界盃決賽周席位。

韓國隊的世界盃亞洲區外圍賽以22分位居B組第一。（Getty Images）

韓國近況：

韓國在3月的國際賽日對科特迪瓦及奧地利均告落敗。球隊在2025年底的熱身賽中表現起伏，雖曾擊敗巴拉圭和加納，但也曾以0：5大敗予巴西。

韓國世界盃最佳成績：殿軍

韓國1954年首闖世界盃決賽周，曾三度晉級淘汰賽階段。2002年韓日世界盃，韓國當時以主辦國身份歷史性晉級準決賽，最終獲得殿軍，至今仍是亞洲球隊於世界盃的最佳成績。

2002年韓日世界盃，韓國當時以主辦國身份歷史性晉級準決賽，最終獲得殿軍。（Getty Images）

韓國主教練：洪明甫（Myung-Bo Hong）

洪明甫現年57歲，2012年率領韓國國奧隊獲得奧運會銅牌，創下韓國足球史上最佳紀錄。2013年洪明甫成為韓國國家隊主帥，但2014年世界盃，韓國僅取得1和2負成績，洪明甫備受質疑，黯然下課。隨後，曾執教中超球隊杭州綠城至2017年，2020年上任蔚山現代主帥，領軍連續奪得2022年及2023年韓職聯冠軍。於2024年夏天接替奇連士文（Jürgen Klinsmann），重新執掌帥印。

韓國主教練：洪明甫（Getty Images）

韓國焦點球星：李剛仁（Lee Kang-in）

2001年出生的韓國天才中場球員，年紀輕輕已踏上歐洲主流聯賽舞台，目前效力法國勁旅巴黎聖日耳門。

2019年李剛仁協助韓國獲得U20世界盃亞軍，被評選為賽事最佳球員。2022年，他跟隨韓國征戰卡塔爾世界盃決賽周。2023年，他隨韓國U24男足出戰杭州亞運，決賽以2：1擊敗日本奪冠，全隊免除兵役；但是也因為年少氣盛，曾在2024年亞洲盃備戰時爆出「乒乓事件」，與孫興慜爭執導致孫手指甩骹，韓國最終四強出局。

2026世界盃亞洲區外圍賽，李剛仁為韓國入5球。今年初他首次榮膺韓國足球先生。

韓國天才中場李剛仁效力巴黎聖日耳門。（Getty Images）

韓國世界盃26人名單陣容

門將：金承奎（FC東京）、趙賢祐（蔚山HD）、宋範根（全北現代）

後衛：金玟哉（拜仁慕尼黑）、金紋奐（大田市民）、金太炫（鹿島鹿角）、樸鎮燮（浙江隊）、薛英佑（貝爾格萊德紅星）、卡斯特羅普（慕遜加柏）、李期奕（江原FC）、李太錫（奧地利維也納）、李韓汎（米迪蘭特）、曹侑瑉（FC沙迦）

中場：金鎮圭（全北現代）、裴峻浩（史篤城）、白昇浩（伯明翰）、楊賢俊（些路迪）、嚴智星（史雲斯）、李剛仁（巴黎聖日耳門）、李東炅（蔚山HD）、李在城（緬恩斯）、黃仁範（飛燕諾）、黃喜燦（狼隊）

前鋒：孫興慜（洛杉磯FC）、吳賢揆（比錫達斯）、曹圭成（米迪蘭特）

韓國出線形勢：

韓國被編入A組，同組對手有主辦國之一的墨西哥、南非及捷克。韓國在該組世界排名僅次於墨西哥，雙方在去年9月國際友賽過交手，賽和2：2。

韓國與捷克的首戰預計尤為重要，雙方近十未曾交手，韓國近兩年與歐洲球隊交手亦不多。若發揮理想，韓國有能在小組中坐二望一。

韓國A組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026韓國A組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月12日（五） 早上10:00 韓國Vs捷克 2026年6月19日（五） 早上09:00 韓國Vs墨西哥 2026年6月25日（四） 早上09:00 韓國Vs南非

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