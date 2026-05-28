世界盃2026南非｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜南非足球隊第4次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是分組賽（1998年、2002年、2010年）。南非現時世界排名第60，今屆被編入A組，同組對手包括韓國、墨西哥、捷克。本文將會介紹南非外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：南非（Getty Images）

南非現時世界排名：第60（截至4月）

南非世界盃外圍賽表現：

南非終於打破了長達16年的「世界盃荒」，在非洲區外圍賽分組賽C組，面對傳統勁旅尼日利亞展現了極強的韌性，兩回合均1：1打和。最終南非取得5勝3和2負，以1分微弱優勢力壓尼日利亞，獲得首直接晉級2026年美加墨世界盃決賽周。

南非以1分的微弱優勢力壓尼日利亞，以小組首名身分獲得決賽周席位。（Getty Images）

南非近況：

南非在2025年底至2026年初的表現稍顯起伏。在2025年12月舉行的非洲國家盃中，南非成功從分組賽出線，但在16強賽以1：2惜敗給喀麥隆。而在2026年3月的國際友誼賽中，南非與巴拿馬交手兩次，取得1和1負的戰績。

南非世界盃最佳成績：分組賽

南非曾在1998年、2002年及2010年（以主辦國身分）三度參加世界盃，但皆在分組賽階段止步。最令人印象深刻的是2010年世界盃，南非雖未能晉級，但在與烏拉圭、墨西哥、法國等一眾強隊同組情況下，取得1勝1和1負成績。

2010年世界盃，南非本土作戰。（Getty Images）

南非主教練：布魯斯（Hugo Broos）

現年74歲的比利時名帥布魯斯四次榮獲比利時年度最佳教練。他曾於2017年帶領喀麥隆奪得非國盃冠軍，自2021年5月接掌南非帥印後，2024年領軍獲非國盃季軍，已率隊完成55場比賽，取得28勝17和10負的戰績（截止至4月20日），並成功帶領球隊重返世界盃決賽周舞台，他曾宣佈將在世界盃後退休，但目前並未最終決定。

南非主教練：布魯斯（Getty Images）

南非焦點球星：威廉斯（Ronwen Williams）

威廉斯是球隊隊長及靈魂人物，是目前非洲最出色的門將之一，以出色的撲救能力與門前統治力聞名，特別是在互射十二碼中的表現，是防線最穩固的屏障。目前，他已代表南非成年國家隊出戰過62場賽事。

威廉斯獲2023年非國盃最佳門將。（Getty Images）

南非世界盃26人名單陣容

門將：

Ronwen Williams/馬姆洛迪辛當斯

Ricardo Goss/Siwelele

Sipho Chaine/奧蘭多海盜

後衛：

摩迪巴（Aubrey Modiba/馬姆洛迪辛當斯）

梅達奧（Khuliso Mudau/馬姆洛迪辛當斯）

斯比西（Nkosinathi Sibisi/奧蘭多海盜）

麥保卡斯（Mbekezeli Mbokazi/芝加哥火燄）

Ime Okon/漢諾威

森姆基利卡賓尼（Samukele Kabini/莫迪）

安達曼尼（Khulumani Ndamane/馬姆洛迪辛當斯）

馬圖魯迪（Thabang MatuludiPolokwane City）

Kamogelo Sebelebele/奧蘭多海盜

Bradley Cross/凱撒酋長

馬簡安耶（Olwethu Makhanya/費城聯）

中場：

迪保荷莫高拿（Teboho Mokoena/馬姆洛迪辛當斯）

薛賀爾（Sphephelo Sithole/唐迪拉）

馬柏達（Thalente Mbatha/奧蘭多海盜）

Jayden Adams/馬姆洛迪辛當斯

前鋒：

Themba Zwane/馬姆洛迪辛當斯

利尼科士打（Lyle Foster/般尼）

麥戈帕（Evidence Makgopa/奧蘭多海盜）

阿波利斯（Oswin Appollis/奧蘭多海盜）

Iqraam Rayners/馬姆洛迪辛當斯

摩科堅（Relebohile Mofokeng/奧蘭多海盜）

Thapelo Maseko/AEL利馬素

摩林美（Tshepang Moremi/奧蘭多海盜）

南非出線形勢：

南非在A組面臨極大挑戰，對手實力均在自己之上。墨西哥擁有近乎主場的優勢，而韓國與捷克則擁有豐富的大賽經驗，南非想在分組賽中突圍，有一定難度。

南非A組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026南非A組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月12日（五） 凌晨3:00 墨西哥Vs南非 2026年6月19日（五） 凌晨0:00 南非Vs捷克 2026年6月25日（四） 上午9:00 南非Vs韓國

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