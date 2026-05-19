世界盃2026法國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜法國國家足球隊第17次打入世界盃決賽周，以往最佳成績分別是1998年法國世界盃及2018年俄羅斯世界盃冠軍。法國現時世界排名第1位，今屆被分入I組，同組對手包括塞內加爾、挪威及伊拉克。本文將會介紹法國外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：法國（Getty Images）

法國現時世界排名：第1（截至4月）

法國世界盃外圍賽表現：

法國在歐洲區外圍賽D組與烏克蘭、冰島及阿塞拜疆同組，6場5勝1和保持不敗，以分組首名姿態入圍決賽周。

法國在歐洲區外圍賽表現強勁，取得2026世界盃決賽周入場券。（Getty Images）

法國近況：

踏入2026年，法國保持極佳狀態，在3月的國際賽期以2：1及3：1力克南美雙雄巴西和哥倫比亞。主帥迪甘斯（Didier Deschamps）在熱身賽中嘗試多種進攻組合，球隊目前的默契與士氣正處巔峰。

法國最佳成績：冠軍

法國曾在1998年及2018年奪冠，亦於2006年及上屆2022卡塔爾世界盃殺入決賽，上屆與阿根廷激戰120分鐘賽和3：3後互射十二碼落敗，為球迷帶來經典一戰。

2022卡塔爾世界盃決賽，法國互射十二碼不敵阿根廷，奪得亞軍。（Getty Images）

法國主教練：迪甘斯（Didier Deschamps）

現年57歲的迪甘斯執掌法國帥印已第14年，領軍奪得2018年世界盃及2021年歐國聯冠軍，亦曾晉級2016歐國盃及2022世界盃決賽。近日有消息指迪甘斯將在2026年世界盃結束後卸任，今屆或將是他最後一次帶領「高盧雄雞」爭奪世界盃。

法國主教練迪甘斯（Getty Images）

法國焦點球星：麥巴比（Kylian Mbappé）

現年27歲的隊長麥巴比在去屆世界盃決賽上演帽子戲法，奪得金靴獎。來到今屆，麥巴比誓憑驚人的速度、突破能力與冷靜的埋門，與奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）及新星米高奧利斯（Michael Olise）合組進攻線，全力爭勝。

現效力皇家馬德里的27歲前鋒麥巴比是法國進攻核心。（Getty Images）

法國世界盃26人名單陣容

門將： 邁治蘭（Mike Maignan/AC米蘭）、里沙 （Robin Risser/朗斯）、拜斯森巴（Brice Samba/雷恩）

後衛：迪治尼（Lucas Digne/阿士東維拉）、吉斯度（Malo Gusto/車路士）、盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez/巴黎聖日耳門）、 迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez/希拉爾）、干拿迪（Ibrahima Konaté/利物浦）、 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix/水晶宮）、祖利斯古迪（Jules Kounde/巴塞隆拿）、 威廉沙列巴（William SALIBA/阿仙奴）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano/拜仁慕尼黑）

中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante/費倫巴治）、文奴高尼（Manu Kone/羅馬）, 拉比奧特（Adrien Rabiot/AC米蘭）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni/皇家馬德里）, 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery/巴黎聖日耳門）

前鋒：艾基洛治（​​Maghnes Akliouche/摩納哥）、 巴高拿（Bradley Barcola/巴黎聖日耳門）、卓基（Rayan Cherki/曼城）、 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé/巴黎聖日耳門）、迪斯亞杜伊（Desire Doue/巴黎聖日耳門）、 米高奧利斯（Michael Olise/拜仁慕尼黑）、麥巴比 （Kylian Mbappé/皇家馬德里）、桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta/水晶宮）、馬古斯杜林（Marcus Thuram/國際米蘭）

法國出線形勢：

法國在I組肯定是出線大熱，同組有夏蘭特（Erling Haaland）領銜的挪威，球迷可留意麥巴比與夏蘭特屆時會否合演進攻大戰。非洲勁旅塞內加爾同樣不容忽視，但預計無阻法國晉級32強淘汰賽。

法國I組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026法國I組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月17日（三） 凌晨3:00 法國Vs塞內加爾 2026年6月23日（二） 凌晨5:00 法國Vs伊拉克 2026年6月27日（六） 凌晨3:00 法國Vs挪威

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