英超特攻｜利市打吡紅軍細嚐拖肥　榜首大戰藍月搶先破廠

今周英超上演「超級星期天」——「榜首大戰」曼城主場迎擊阿仙奴，勝負足以影響今季冠軍誰屬（球賽編號：FB7728，4月19日 23:30開賽，Now 621台直播）；另一場則是默西賽德郡打吡，哀兵利物浦將作客同市死敵愛華頓（球賽編號：FB7648，4月19日 21:00開賽，Now 621台直播）。



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阿仙奴今季一直於榜首領放，暫仍以70分高踞首位，但上場作客以1：2不敵般尼茅夫後，領先優勢只餘6分，且比次席的曼城多賽一場，因此今場「六分波」若敗陣，領先優勢便蕩然無存。

曼城（左）現時差阿仙奴6分，但少賽一場。（Getty Images）

「兵工廠」近期表現低迷，雖然歐聯驚險過關，但本土賽事卻遭逢三連敗，包括於聯賽盃決賽以0：2遭曼城技術擊倒。相反，「藍月亮」除了在歐聯被皇馬雙殺外，其餘賽事錄得12勝3和，氣勢一時無倆。

阿迪達接掌阿仙奴以來，7次作客曼城都未嘗取勝，只取得2和5負，加上球隊近況差勁，今仗一於捧「藍月亮」主場「破廠」。

至於同日的默西賽德郡打吡，利物浦在歐聯兵敗兼折將，今季入了17球的首席射手艾基迪基重傷「收咧」，預計要2027年才能復出。

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艾基迪基重傷長唞，沙拿今仗的表現舉足輕重。（Getty Images）

「紅軍」士氣低沉，近5場只取得1勝4負，加上近3次作客「拖肥糖」只取得2和1負，今仗亦恐難樂觀。雙方近8次對壘，有6次總入球少於3球，「入球小」亦屬穩陣之選。

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