世界盃2026波斯尼亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜波斯尼亞足球隊第2次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2014年世界盃分組賽止步。波斯尼亞現時世界排名第65，今屆被編入B組，同組對手包括加拿大、瑞士、卡塔爾。本文將介紹波斯尼亞外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：波斯尼亞（Getty Images）

波斯尼亞現時世界排名：第65（截至4月）

波斯尼亞世界盃外圍賽表現：

波斯尼亞在歐洲區外圍賽H組取得5勝2和1負17分，進入附加賽。他們於附加賽準決賽作客場以1：1賽和威爾斯，再憑互射十二碼驚險過關；之後的附加賽決賽，波斯尼亞主場鬥意大利，落後下追平1：1，最終再憑互射十二碼奪得決賽周席位。

波斯尼亞在在落後的情況下追和，最終再次在互射十二碼中戰勝意大利，成功奪得決賽周席位。（Getty Images）

波斯尼亞近況：

波斯尼亞在2024年歐國聯A聯賽得0勝2和4負，排名墊底，下屆將降入B聯賽。之後球隊在世界盃歐洲區外圍賽驚險晉級。

波斯尼亞世界盃最佳成績：分組賽

波斯尼亞僅曾於於2014年參加過世界盃。當時他們在分組賽擊敗伊朗，但不敵阿根廷和尼日利亞，分組賽止步。遺憾未能進入淘汰賽。2026年將是他們睽違12年後第二次出戰世界盃。

2014年巴西世界盃，波斯尼亞分組賽止步。（Getty Images）

波斯尼亞主教練：巴巴斯（Sergej Barbarez）

巴巴斯在球員時代曾代表波斯尼亞國家隊出戰，於2004至2006年擔任國家隊隊長。2024年4月，巴巴斯被任命為主教練，帶領球隊晉級2026年世界盃決賽周。

波斯尼亞主教練：巴巴斯（Getty Images）

波斯尼亞焦點球星：迪斯高（Edin Dzeko）

迪斯高出世便面對戰火，但苦難沒有削減他對足球的熱愛。自小喜歡當時歐洲班霸AC米蘭，長大後成為少數能在德甲、英超及意甲三大聯賽都攻入超過50球的球員。迪斯高28歲時隨波斯尼亞首踏世界盃決賽周，在對伊朗一役攻入一球，助波斯尼亞取得決賽周首勝。

40歲迪斯高仍是波斯尼亞的靈魂人物。（Getty Images）

波斯尼亞世界盃26人名單陣容

門將：華斯吉（Nikola Vasilj/聖保利）、馬田路美斯歷（ Martin Zlomislic/列積卡）、哈斯域（Osman Hadzikic/施拉雲）

後衛：哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac/阿特蘭大）、阿馬達迪（Amar Dedic/賓菲加）、尼赫梅積傑（Nihad Mujakic/加斯安塔）、尼高拉基迪（Nikola Katic/史浩克04）、梅哈利莫域（Tarik Muharemovic/薩斯索羅）、雷迪積（Stjepan Radeljic/列積卡）、夏特薛卡度歷（Dennis Hadzikadunic/森多利亞）、尼達施歷（Nidal Celik/朗斯）

中場：夏迪亞美托域（Amir Hadziahmetovic/侯城）、艾雲辛積（Ivan Sunjic/帕福斯）、艾雲巴錫（Ivan Basic/阿斯塔納）、丹尼斯貝歷（Dzenis Burnic/卡爾斯魯厄）、（Ermin Mahmic/利巴域）、班捷文達希洛域（Benjamin Tahirovic/邦比）、美歷（Amar Memic/柏辛域陀尼亞）

前鋒：迪米洛域（Ermedin Demirovic/史特加）、祖禾盧傑（Jovo Lukic/克魯日）、沙美巴沙達（Samed Bazdar/積基朗尼亞）、達巴高域（Samed Bazdar/慕遜加柏）、迪斯高（Edin Dzeko/史浩克04）

波斯尼亞出線形勢：

波斯尼亞身處B組，同組有實力較強的瑞士、東道主加拿大及亞洲代表卡塔爾。波斯尼亞務必在前兩場比賽減少失球，最後一戰對卡塔爾或是爭取分數的重要一戰。

波斯尼亞B組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026波斯尼亞B組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月13日（六） 凌晨03:00 波斯尼亞Vs加拿大 2026年6月19日（五） 凌晨03:00 波斯尼亞Vs瑞士 2026年6月25日（四） 凌晨03:00 波斯尼亞Vs卡塔爾

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