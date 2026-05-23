世界盃2026阿根廷｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜阿根廷足球隊第19次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1978年、1986年及2022年奪得冠軍。阿根廷現時世界排名第3位，今屆被編入J組，同組對手包括阿爾及利亞、奧地利和約旦。本文將會介紹阿根廷外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：阿根廷（Getty Images）

阿根廷現時世界排名：第3（截至5月）

阿根廷世界盃外圍賽表現：

阿根廷在今屆南美洲區外圍賽以12勝2和4負排名榜首，直接晉級決賽周。

阿根廷在南美洲區外圍賽表現強勁，以榜首姿態晉級決賽周。（Getty Images）

阿根廷近況：

在3月底的國際友賽中，先後以2：1擊敗毛里塔尼亞，以及以5：0大勝贊比亞。

阿根廷最佳成績：冠軍（3次）

阿根廷分別於1978年、1986年及2022年三度問鼎世界盃冠軍。上屆2022卡塔爾世界盃，阿根廷在美斯（Lionel Messi）帶領下，於決賽與法國激戰120分鐘賽和3：3，最終憑互射十二碼擊敗對手，第三次封王。

上屆2022世界盃，阿根廷在決賽擊敗法國奪冠，寫下輝煌一頁。（Getty Images）

阿根廷主教練：史卡朗尼（Lionel Scaloni）

現年47歲的史卡朗尼是阿根廷前國腳，曾踢2006年世界盃，退役後轉當教練，2018年起執教阿根廷。他比美斯只大9年，彼此亦師亦友，建立出一支圍繞美斯且極具戰鬥力的隊伍。

阿根廷主教練：史卡朗尼（Getty Images）

阿根廷焦點球星：美斯（Lionel Messi）

美斯雖已年屆38歲，但仍是阿根廷核心。去屆以為他在捧盃後將淡出，結果今屆仍有望登場，球迷應珍惜美斯獻技的機會。

球王美斯仍是阿根廷在2026世界盃的進攻靈魂。（Getty Images）

阿根廷世界盃26人名單陣容

阿根廷暫未公布世界盃26人名單，本文將隨球隊公布而持續更新。

阿根廷出線形勢：

阿根廷在J組的形勢非常樂觀，同組對手奧地利、阿爾及利亞和約旦的實力明顯遠遜於該支衛冕之師。

阿根廷H組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026沙特阿拉伯H組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月17日（三） 早上09:00 阿根廷Vs阿爾及利亞 2026年6月23日（二） 凌晨01:00 阿根廷Vs奧地利 2026年6月28日（日） 早上10:00 約旦Vs阿根廷

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