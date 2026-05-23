世界盃2026阿根廷｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
撰文：鄧萱暉
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世界盃2026｜阿根廷足球隊第19次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1978年、1986年及2022年奪得冠軍。阿根廷現時世界排名第3位，今屆被編入J組，同組對手包括阿爾及利亞、奧地利和約旦。本文將會介紹阿根廷外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
阿根廷現時世界排名：第3（截至5月）
阿根廷世界盃外圍賽表現：
阿根廷在今屆南美洲區外圍賽以12勝2和4負排名榜首，直接晉級決賽周。
阿根廷近況：
在3月底的國際友賽中，先後以2：1擊敗毛里塔尼亞，以及以5：0大勝贊比亞。
阿根廷最佳成績：冠軍（3次）
阿根廷分別於1978年、1986年及2022年三度問鼎世界盃冠軍。上屆2022卡塔爾世界盃，阿根廷在美斯（Lionel Messi）帶領下，於決賽與法國激戰120分鐘賽和3：3，最終憑互射十二碼擊敗對手，第三次封王。
阿根廷主教練：史卡朗尼（Lionel Scaloni）
現年47歲的史卡朗尼是阿根廷前國腳，曾踢2006年世界盃，退役後轉當教練，2018年起執教阿根廷。他比美斯只大9年，彼此亦師亦友，建立出一支圍繞美斯且極具戰鬥力的隊伍。
阿根廷焦點球星：美斯（Lionel Messi）
美斯雖已年屆38歲，但仍是阿根廷核心。去屆以為他在捧盃後將淡出，結果今屆仍有望登場，球迷應珍惜美斯獻技的機會。
阿根廷世界盃26人名單陣容
阿根廷暫未公布世界盃26人名單，本文將隨球隊公布而持續更新。
阿根廷出線形勢：
阿根廷在J組的形勢非常樂觀，同組對手奧地利、阿爾及利亞和約旦的實力明顯遠遜於該支衛冕之師。
阿根廷H組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月17日（三）
早上09:00
阿根廷Vs阿爾及利亞
2026年6月23日（二）
凌晨01:00
阿根廷Vs奧地利
2026年6月28日（日）
早上10:00
約旦Vs阿根廷
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