世界盃2026葡萄牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜葡萄牙國家足球隊第9次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1966年英格蘭世界盃奪得季軍。葡萄牙現時世界排名第5位，今屆被編入K組，同組對手包括剛果民主共和國、烏茲別克和哥倫比亞。本文將會介紹葡萄牙外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：葡萄牙（Getty Images）

葡萄牙現時世界排名：第5（截至5月）

葡萄牙世界盃外圍賽表現：

葡萄牙在今屆歐洲區外圍賽錄得4勝1和1負，排小組第一，直接晉級決賽周。

葡萄牙在歐洲區外圍賽以小組首名晉級2026世界盃決賽周。（Getty Images）

葡萄牙近況：

在3月底的國際友賽中，葡萄牙遠赴北美，先與世界盃主辦國之一的墨西哥互交白卷，再以2：0擊敗美國。

葡萄牙世界盃最佳成績：季軍

1966年世界盃，傳奇球星尤西比奧（Eusébio da Silva Ferreira）帶領葡萄牙奪得季軍。葡萄牙此後於2006年闖入4強，奪得殿軍。上屆2022卡塔爾世界盃，葡萄牙在16強以6：1大勝瑞士，惟8強以0：1不敵摩洛哥。

上屆2022世界盃，葡萄牙在8強不敵摩洛哥。（Getty Images）

葡萄牙主教練：馬天尼斯（Roberto Martinez）

52歲的羅拔圖馬天尼斯2023年上任，帶領球隊奪得2025年歐洲國家聯賽冠軍。馬天尼斯將於世界盃後約滿，近日有指摩連奴（José Mourinho）於決賽周後接任，但未證實相關消息。

葡萄牙主教練馬天尼斯（Getty Images）

葡萄牙焦點球星：C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

C朗拿度雖已年屆41歲，仍是史上最佳球員之一，他能否帶領葡萄牙首度登頂，將是全球球迷關注的焦點。

41歲的C朗拿度即將第六次出戰世界盃。（Getty Images）

葡萄牙世界盃「27+1」人名單陣容

門將：迪奧高哥斯達（Diogo Costa/波圖）、沙亞（Jose Sa/狼隊）、雷施華（Rui Silva/士砵亭）、韋奧（Ricardo Velho/根赫勒比爾吉）

後衛：達洛治（Diogo Dalot/曼聯）、馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes/曼城）、尼爾臣施安度（Nelson Semedo/費倫巴治）、簡些路（Joao Cancelo/巴塞隆拿)、紐奴文迪斯（Nuno Mendes/巴黎聖日耳門）、恩拿斯奧（Goncalo Inacio/士砵亭)、維爾加（Renato Veiga/維拉利爾）、魯賓戴亞斯（Ruben Dias/曼城）、湯馬士阿奴奧祖(Tomas Araujo/賓菲加）

中場：魯賓尼維斯（Ruben Neves/希拉爾）、 森姆哥斯達（Samuel Costa/馬略卡)、祖奧尼維斯（Joao Neves/巴黎聖日耳門）、域天拿（Vitinha/巴黎聖日耳門）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes/曼聯）、貝拿度施華（Bernardo Silva/曼城）

前鋒：祖奧菲歷斯（Joao Felix/艾納斯）、坦卡奧（Francisco Trincao/士砵亭）、法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao/祖雲達斯）、柏度尼圖（Pedro Neto/車路士)、拉菲爾利亞奧（Rafael Leao/AC米蘭）、干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes/皇家蘇斯達）、干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos/巴黎聖日耳門）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo/艾納斯）

葡萄牙出線形勢：

葡萄牙在K組被視為出線大熱，同組最強對手為哥倫比亞，兩隊對決隨時決定小組首名。面對實力有差距的剛果民主共和國及烏茲別克，葡萄牙預計能順利取分。

葡萄牙K組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026葡萄牙K組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 凌晨01:00 葡萄牙Vs剛果民主共和國 2026年6月24日（三） 凌晨01:00 葡萄牙Vs烏茲別克斯坦 2026年6月28日（日） 早上07:30 葡萄牙Vs哥倫比亞

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