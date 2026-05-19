世界盃2026巴西｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜巴西足球隊第23次躋身世界盃決賽周，從未缺席任何一屆。以往最佳成績是1958年、1962年、1970年、1994年及2002年奪得冠軍。巴西現時世界排名第6，今屆被編入C組，同組對手包括摩洛哥、海地及蘇格蘭。本文將介紹巴西外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：巴西（Getty Images）

巴西現時世界排名：第6（截至4月）

巴西世界盃外圍賽表現：

巴西在本屆南美區外圍賽18輪賽事中只得8勝4和6負，排名第5，驚險取得直入決賽周的6個名額之一。

巴西在18輪賽事中排名南美區第5名，驚險取得直通2026世界盃的6個名額之一。（Getty Images）

巴西近況：

巴西足總於2025年3月解僱原主帥杜利華祖利亞（Dorival Júnior），5月宣佈以名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）領軍。在2026年3月的國際賽期中，巴西以1：2負於以寡敵眾的法國，以及以3：1勝克羅地亞。

巴西世界盃最佳成績：冠軍（5次）

巴西是世界盃史上奪冠次數最多球隊，分別於1958年、1962年、1970年、1994年及2002年封王。然而自2002年奪冠後，巴西陷入長達24年的冠軍荒，期間最佳戰績為2014年以主辦國身份獲得殿軍。

自2002年奪冠後，巴西已陷入長達24年的「冠軍荒」。（Getty Images）

巴西主教練：安察洛堤（Carlo Ancelotti）

安察洛堤現年66歲，曾經五奪歐聯冠軍，是球壇目前唯一一個執教五大聯賽球隊都曾奪冠的教練。2025年中，安察洛堤離開皇家馬德里，成為巴西主帥，這是他第一次執教國家隊。

巴西主教練：安察洛堤（Getty Images）

巴西焦點球星：雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）

現年25歲的雲尼斯奧斯曾助巴西奪得南美U15及U17錦標賽冠軍。2017年夏天，皇馬以4500萬歐元從法林明高收購當時17歲的雲尼斯奧斯，此子次年正式加盟皇馬，之後贏得2個歐聯冠軍與3次西甲冠軍。2019年入選巴西國家隊，曾戰2022年世界盃，至今為巴西出場48次，貢獻8入球、8助攻。

巴西焦點：雲尼斯奧斯（Getty Images）

2026世界盃巴西26人大軍名單：

門將：艾利臣比加（Alisson Becker/利物浦）、艾達臣（Ederson/費倫巴治） 、韋華頓（Weverton/甘美奧）

後衛：阿歷士辛度（Alex Sandro/法林明高）、丹尼路（Danilo Luiz da Silva/法林明高）、里奧彭利拿（Leo Pereira/法林明高）、基爾臣比爾馬（Bremer/祖雲達斯）、伊賓尼斯（Roger Ibañez/吉達艾阿里）、韋斯利雲尼素斯（Wesley Vinicius/羅馬）, 馬昆賀斯（Marquinhos/巴黎聖日耳門）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães/阿仙奴）、杜格拉斯山度士（Douglas Santos/聖彼德斯堡）

中場： 古馬雷斯（Bruno Guimaraes/紐卡素）、卡斯米路（Casemiro/曼聯）、 丹尼路山度士（Danilo Santos/保地花高）、法賓奴（Fabio Henrique Tavares/伊蒂哈德）、盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta/法林明高）

前鋒：安迪歷（Endrick/里昂）、加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli/阿仙奴）、 伊戈泰亞高（Igor Thiago/賓福特）、馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha/曼聯）、拉芬夏（Raphinha/巴塞隆拿）、 雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior/皇馬馬德里）、路易斯軒歷基（Luiz Henrique/辛尼特）、尼馬（Neymar/山度士）、拉恩域陀（Rayan/般尼茅夫）

巴西出線形勢：

巴西在C組實力明顯佔優。雖然摩洛哥作為去屆四強份子，實力不可小覷，但同組還有首次參賽的海地及實力平平的蘇格蘭，巴西要出線難度不高。

巴西C組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026巴西C組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月14日（日） 早上06:00 巴西Vs摩洛哥 2026年6月20日（六） 早上08:30 巴西Vs海地 2026年6月25日（四） 早上06:00 巴西Vs蘇格蘭

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