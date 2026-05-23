世界盃2026比利時｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜比利時足球隊第15次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為2018年俄羅斯世界盃季軍。比利時現時世界排名第9位，今屆被編入G組，同組對手包括埃及、伊朗及新西蘭。本文將會介紹比利時外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：比利時（Getty Images）

比利時現時世界排名：第9（截至4月）

比利時世界盃外圍賽表現：

比利時在歐洲區外圍賽中與威爾士、北馬其頓、哈薩克及列支敦士登同組，以5勝3和不敗戰績獲J組首名，直接晉級決賽周。

比利時在外圍賽最後一仗大勝，獲得決賽周入場券。（Getty Images）

比利時近況：

比利時在3月底的北美熱身之旅中，先以5：2大勝美國，再與墨西哥打成1：1。

比利時世界盃最佳成績：季軍

比利時在世界盃的最佳成績為2018年勇奪季軍，當時他們於季軍戰以2：0力克英格蘭。另一輝煌戰績為1986年墨西哥世界盃，當屆獲得殿軍。

2018年俄羅斯世界盃是比利時最輝煌的一屆。（Getty Images）

比利時主教練：魯迪加西亞（Rudi Garcia）

現年62歲的法國籍名帥魯迪加西亞2025年1月上任，在3月的歐國聯護級附加賽面對鳥克蘭，首回合輸1：3，次回合贏3：0，兩回合反勝4：3。

魯迪加西亞執教經歷豐富，曾執掌里爾、羅馬、馬賽、里昂、艾納斯、拿玻里等著名球會的兵符，其中2010/11球季，他帶領里爾奪得法甲聯賽和法國盃雙料冠軍，並榮獲最佳教練獎。他還在里爾一手提拔僅19歲的夏薩特（Eden Hazard），將其培養成世界級球星，為比利時足球埋下種子。

比利時主帥魯迪加西亞（Getty Images）

比利時焦點球星：奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）

現年34歲的隊長迪布尼是比利時的靈魂。儘管步入職業生涯晚期，但其世界級的傳球視野與控制比賽節奏的能力依舊無人能及。

34歲的奇雲迪布尼依然是紅魔鬼的節拍器，力求在最後一屆世界盃圓夢。（Getty Images）

比利時世界盃26人名單陣容

門將：泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois/皇家馬德里）、辛尼拉文斯（Senne Lammens/曼聯）、米克彭達斯（Mike Penders/史特拉斯堡）

後衛：卡斯泰尼（Timothy Castagne/富咸）、迪巴斯（Zeno Debast/士砵亭） 、迪古柏（Maxim De Cuyper/白禮頓）、高尼迪溫達（Koni De Winter/AC米蘭）、麥捷尼（Brandon Mechele/布魯日)、梅尼亞（Thomas Meunier/里爾）、尼敦尼葛（Nathan Ngoy/里爾）、祖亞昆些斯（Joaquin Seys/布魯日)、艾法菲亞迪（Arthur Theate/法蘭克福）

中場：奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne/拿坡里）、阿馬度奧拿拿（Amadou Onana/阿士東維拉）、尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin/格拉斯哥流浪）、泰利文斯（Youri Tielemans/阿士東維拉）、雲拿根（Hans Vanaken/布魯日）、韋素（Axel Witsel/基羅納）

前鋒：基迪拿尼（Charles De Ketelaere/阿特蘭大）、謝利美杜古（Jeremy Doku/曼城）、費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo/里爾）、盧卡古（Romelu Lukaku/拿坡里）、盧克巴基奧（Dodi Lukebakio/賓菲加）、迪亞高莫連拿（Diego Moreira/斯特拉斯堡）、沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers/AC米蘭）、李安度杜沙特（Leandro Trossard/阿仙奴）

比利時出線形勢：

比利時在G組被視為出線熱門，同組有沙拿（Mohamed Salah）領軍的埃及，以及相對實力稍遜的伊朗與新西蘭。首仗對陣埃及，將是比利時在分組中最難打的一仗，兩隊對碰大有機會決定小組首名誰屬。

比利時G組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026比利時G組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月16日（二） 凌晨3:00 比利時Vs埃及 2026年6月22日（一） 凌晨3:00 比利時Vs伊朗 2026年6月27日（六） 早上11:00 新西蘭Vs比利時

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