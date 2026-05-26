世界盃2026新西蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜新西蘭足球隊第3次打入世界盃決賽周，但過往在1982年及2010年兩屆均未嘗一勝。新西蘭現時世界排名第85位，今屆被編入G組，同組對手包括比利時、埃及和伊朗。本文將會介紹新西蘭外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：新西蘭（Getty Images）

新西蘭現時世界排名：第85（截至4月）

新西蘭世界盃外圍賽表現：

隨着2026世界盃擴大規模，大洋洲首次獲得一個直接晉級席位，新西蘭於外圍賽分組賽3戰全勝，列小組第一。準決賽中，球隊以7：0大勝斐濟，決賽再勝新喀里多尼亞3：0，直接晉級決賽周。

新西蘭在大洋洲區外圍賽橫掃對手，取得世界盃入場券。（Getty Images）

新西蘭近況：

在3月底國際友賽，新西蘭首戰以0：2不敵芬蘭，第二戰以4：1擊敗智利。

新西蘭世界盃最佳成績：分組賽（2次）

新西蘭曾兩度躋身世界盃決賽周。1982年西班牙世界盃首次參賽，三戰皆北；2010年南非世界盃，當時新西蘭同樣在分組賽止步，但先後打和斯洛伐克、意大利及巴拉圭，三戰全平成為當屆決賽周唯一不敗的球隊。

回顧2010年南非世界盃，新西蘭曾爆冷打和意大利。（Getty Images）

新西蘭主教練：巴施利（Darren Bazeley）

53歲的英國籍教頭巴施利，2024年上任新西蘭主帥，同時兼任U23主教練。他與新西蘭U17參加2009年尼日利亞、2011年墨西哥及2023年阿聯酋三屆U17世界盃，又領軍參加2015年、2017年和2023年的U20世界盃。當新西蘭在今屆決賽周亮相時，巴施利將成執教過U17世界盃、U20世界盃、世界盃及奧運會的第一人。

新西蘭主帥：巴施利（Getty Images）

新西蘭焦點球星：基斯活特（Chris Wood）

現年34歲的基斯活特是新西蘭隊長，效力英超諾定咸森林。2025年10月，基斯活特受膝蓋傷病影響，12月接受手術，目前已跟隨森林訓練。

34歲的基斯活特依然是新西蘭的進攻靈魂，力求在北美賽場攻入關鍵球。（Getty Images）

新西蘭世界盃26人名單陣容

門將

1 哥甘比（Max Crocombe／米禾爾）

12 阿歷士保臣（Alex Paulsen／列治亞格但斯克）

22 Michael Woud／奧克蘭FC

後衛

2 添派尼（Tim Payne／威靈頓鳳凰）

3 法蘭西斯迪維斯（Francis de Vries／奧克蘭FC）

4 泰勒賓頓（Tyler Bindon／錫菲聯）

5 保沙爾（Michael Boxall／明尼蘇達聯）

13 利伯拉圖卡卡斯（Liberato Cacace／域斯咸）

15 比積拿卡（Nando Pijnaker／奧克蘭FC）

16 芬恩蘇文（Finn Surman／波特蘭伐木者）

24 哥倫艾利洛（Callan Elliot／奧克蘭FC）

26 湯美史密夫（Tommy Smith／布倫特里）

中場

6 祖貝爾（Joe Bell／維京）

7 馬菲加伯（Matthew Garbett／彼德堡）

8 史譚美歷（Marko Stamenic／史雲斯）

10 沙比列辛治（Sarpreet Singh／威靈頓鳳凰）

11 Elijah Just／馬瑟韋爾

14 阿歷士魯化（Alex Rufer／威靈頓鳳凰）

19 Ben Old／聖伊天

20 Callum McCowat／錫爾克堡

23 賴恩湯馬士（Ryan Thomas／施禾利）

25 拉治蘭拜連斯（Lachlan Bayliss／紐卡素噴射機）

前鋒

9 基斯活特（Chris Wood／諾定咸森林）

17 巴巴路西斯（Kosta Barbarouses／西悉尼流浪者）

18 Ben Waine／維爾港

21 謝斯蘭達爾（Jesse Randall／奧克蘭FC）

新西蘭出線形勢：

新西蘭;被編入G組，面對歐洲「紅魔」比利時，目標在於減少失球，對埃及與伊朗則可全力爭分。

新西蘭G組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026新西蘭H組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月16日（二） 早上9:00 新西蘭Vs伊朗 2026年6月22日（一） 早上9:00 新西蘭Vs埃及 2026年6月27日（六） 早上11:00 新西蘭Vs比利時

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