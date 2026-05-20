世界盃2026瑞典｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜瑞典足球隊第13次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1958年瑞典世界盃上奪得亞軍。瑞典現時世界排名第38位，今屆被編入F組，同組對手包括荷蘭、日本及突尼西亞。本文將會介紹瑞典外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：瑞典（Getty Images）

瑞典現時世界排名：第38（截至4月）

瑞典世界盃外圍賽表現：

瑞典在今屆歐洲區外圍賽與瑞士、科索沃及斯洛文尼亞同組，以2和4負排在小組墊底，但以歐國聯優勝者之一的身份獲得外圍賽附加賽準決賽資格。他們在準決賽先作客以3：1力挫烏克蘭，隨後在附加賽決賽中3：2險勝波蘭，幸運地晉級決賽周。

瑞典在歐洲區外圍賽中僅勝兩場，幸運晉級決賽周。（Getty Images）

瑞典近況：

球隊在外圍賽分組賽表現一度陷入低迷，促使足協於2025年10月聘請名帥樸達（Graham Potter）走馬上任。

瑞典世界盃最佳成績：亞軍

瑞典足球史上最輝煌一頁是1958年以東道主身份殺入當屆決賽，惜最終以2：5負於巴西，屈居亞軍。瑞典亦曾於1950年及1994年奪得季軍。

瑞典曾在本土世界盃獲得亞軍。（Getty Images）

瑞典主教練：樸達（Graham Potter）

50歲的樸達於2025年10月臨危受命接掌帥印，其現代化的傳控理念、靈活的4-2-3-1戰術體系及臨場調度能力，被視為瑞典最終能死裏逃生晉級決賽周的關鍵因素。

瑞典主帥樸達。（Getty Images）

瑞典焦點球星：約基利斯（Viktor Gyokeres）

27歲的約基利斯效力英超冠軍阿仙奴，今季在聯賽有14球進帳，於歐聯亦入了4球。他在歐洲區外圍賽附加賽準決賽對烏克蘭上演帽子戲法，是球隊晉級功臣。基奧基尼斯具備強大的身體對抗能力與精湛的射門技術，在場上極具侵略性。

約基利斯是瑞典突圍的最強武器。（Getty Images）

瑞典世界盃26人名單陣容：

門將：諾菲特（Kristoffer Nordfeldt/AIK蘇納）、域陀祖漢臣（Viktor Johansson/史篤城）、施達史唐（Jacob Widell Zetterström/打比郡）

後衛：丹尼爾施雲臣（Daniel Svensson/多蒙特）、連迪路夫（Victor Lindelof/阿士東維拉）、伊薩希恩（Isak Hien/阿特蘭大）、史達菲特（Carl Starfelt/切爾達）、 史特勞特（Elliot Stroud/米贊比）、拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke/布拉加）、加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson/列斯聯）、艾美賀姆（Emil Holm/祖雲達斯）、哈爾馬艾卡度（Hjalmar Ekdal/般尼）、艾歷史密夫（Erik Smith/聖保利）

中場及前鋒：泰夏阿里（Taha Ali/馬模）、耶辛艾耶利（Yasin Ayari/白禮頓）、貝治華（Lucas Bergvall/熱刺）、艾蘭加（Anthony Elanga/紐卡素）、約基利斯（Viktor Gyokeres/阿仙奴）、積斯柏卡爾史唐（Jesper Karlstrom/烏甸尼斯）、古斯夫尼爾遜（Gustaf Nilsson/布魯日）、尼格連（Benjamin Nygren/些路迪）、史雲貝治（Mattias Svanberg/禾夫斯堡）、辛尼利（Besfort Zeneli/聖基萊斯聯）、伊沙克（Alexander Isak/利物浦）、貝安赫臣（Alexander Bernhardsson/基爾）、沙馬（Ken Sema/帕福斯）

瑞典出線形勢：

瑞典在F組處境極具挑戰性。荷蘭和日本實力雄厚，被視為分組出線熱門，所以瑞典首仗對突尼西亞至關重要，全取3分便有機會以最佳小組第三名進入32強。

瑞典F組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026瑞典F組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月15日（一） 早上10:00 瑞典Vs突尼西亞 2026年6月21日（日） 凌晨01:00 瑞典Vs荷蘭 2026年6月26日（五） 早上07:00 瑞典Vs日本

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