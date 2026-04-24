亞洲波多面睇｜亞冠盃決賽　博町田澤維亞先開紀錄

亞冠盃決賽今周末上演，日本的町田澤維亞首次參賽，便躋身決賽，但他們要創造奪冠奇蹟，必須闖過上屆冠軍吉達艾阿里的一關。

（球賽編號：FB8234，4月26日 00:15開賽，HOY 76台直播）。



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町田澤維亞是日職新勢力，雖然在1989年正式成軍，但到前年才升上J1，卻立即獲得季軍，去年更贏得天皇盃，今年首次征戰亞冠盃，4強時以1：0淘汰了阿聯酋代表沙比阿爾阿里，首度參賽即打入決賽。

相馬勇紀是町田澤維亞前線的尖刀，他今屆賽事已入了4球。（Getty Images）

町田澤維亞擁有昌子源、望月海輝及中山雄太等日本國腳級球員，而最值得留意是前鋒相馬勇紀，29歲的他今屆亞冠盃上陣11場，貢獻了4個入球及1次助攻，包括對沙比阿爾阿里時一箭定江山。

至於吉達艾阿里是上屆冠軍，雖然法明奴已離隊，但陣容依然星光熠熠，前線有艾雲東尼、馬列斯、安素米洛特及加連奴等，防線亦有曾效力祖雲達斯的美列迪美羅及前車路士門將文迪坐陣，實力超班。

吉達艾阿里陣容星光熠熠，例如擁有前曼城翼鋒馬列斯。（Getty Images）

町田澤維亞防守力佳，16強起4場未失一球，其中3場贏1：0，換言之他們同時是先開紀錄的一隊，雖然吉達艾阿里實力較強，但今仗可吼町田澤維亞較快入局，率先打破僵局

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