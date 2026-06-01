世界盃2026科特迪瓦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜科特迪瓦足球隊第4次躋身世界盃決賽周，以往三代參賽包括2006年、2010年及2014年，都是分組賽止步。科特迪瓦現時世界排名第34，今屆被編入E組，同組對手包括厄瓜多爾、德國及庫拉索。本文將介紹科特迪瓦外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
科特迪瓦現時世界排名：第34（截至4月）
科特迪瓦世界盃外圍賽表現：
科特迪瓦在2026世界盃非洲區外圍賽F組10戰8勝2和，累積26分排第一，直接出線，繼2014年後再次躋身世界盃決賽周。
科特迪瓦近況：
3月底國際友賽，科特迪瓦先以4：0大勝韓國，再以1：0小勝蘇格蘭。去年非洲國家盃，科特迪瓦闖入8強。
科特迪瓦世界盃最佳成績：分組賽
科特迪瓦曾連續參加2006年、2010年及2014年世界盃，但連續三屆分組賽止步。此後連續兩屆缺席決賽周。
科特迪瓦主教練：法耶（Emerse Faé）
現年42歲的法耶在2024年非洲國家盃期間臨危受命接掌帥印，領軍神奇奪冠，被評為當屆最佳教練。擁有法國與科特迪瓦雙重國籍的他，球員時代司職中場，曾代表科特迪瓦參加2006世界盃。
科特迪瓦焦點球星：基斯爾（Franck Kessie）
29歲的基斯爾是現役科特迪瓦隊長，曾效力AC米蘭，奪得2021/22球季意甲冠軍，2022年轉投巴塞隆拿，2023年加盟沙特吉達艾阿里。他科特迪瓦2024非洲國家盃奪冠主力，世界盃外圍賽攻防兼備，是球隊核心人物。
科特迪瓦世界盃26人名單陣容
門將：
Yahia Fofana/里澤
Alban Lafont/彭拿典奈高斯
Mohamed Koné/查奈爾
後衛：
基斯蘭高蘭（Ghislain Konan/基維辛迪）
哥蘇奴（Odilon Kossounou/阿特蘭大）
韋費特辛高（Wilfried Singo/加拉塔沙雷）
伊雲尼迪卡（Evan Ndicka/羅馬）
艾巴度（Emmanuel Agbadou/比錫達斯）
古拿杜伊（Guéla Doué/斯特拉斯堡）
奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande/士砵亭）
Clément Akpa/歐塞爾
中場：
基斯爾（Franck Kessié/吉達艾阿里）
Jean Michaël Seri/馬里博爾
伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangare/諾定咸森林）
Seko Fofana/波圖
Christ Inao Oulaï/特拉布宗
Parfait Guiagon/查奈爾
前鋒：
尼高拉斯比比（Nicolas Pépé/維拉利爾）
奧馬迪亞基迪（Oumar Diakité/布魯日舒高）
Simon Adingra/摩納哥
古斯辛特（Evann Guessand/水晶宮）
阿密特迪亞路（Amad Diallo/曼聯）
恩迪奧文迪（Yan Diomande/RB萊比錫）
巴索馬拿托尼（Bazoumana Touré/賀芬咸）
Elye Wahi/尼斯
安治邦尼（Ange-Yoan Bonny/國際米蘭）
科特迪瓦出線形勢：
科特迪瓦位處E組，面對傳統勁旅德國無甚優勢，但對厄瓜多爾與庫拉索均被看高半線。首戰對厄瓜多爾勢左右出線形勢，科特迪瓦極有機會以小組次名或「最佳小組第三」身份晉級淘汰賽。
科特迪瓦E組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月15日（一）
早上7:00
科特迪瓦Vs厄瓜多爾
2026年6月21日（日）
凌晨4:00
德國Vs科特迪瓦
2026年6月26日（五）
凌晨4:00
科特迪瓦Vs庫拉索
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