世界盃2026科特迪瓦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜科特迪瓦足球隊第4次躋身世界盃決賽周，以往三代參賽包括2006年、2010年及2014年，都是分組賽止步。科特迪瓦現時世界排名第34，今屆被編入E組，同組對手包括厄瓜多爾、德國及庫拉索。本文將介紹科特迪瓦外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：科特迪瓦（Getty Images）

科特迪瓦現時世界排名：第34（截至4月）

科特迪瓦世界盃外圍賽表現：

科特迪瓦在2026世界盃非洲區外圍賽F組10戰8勝2和，累積26分排第一，直接出線，繼2014年後再次躋身世界盃決賽周。

科特迪瓦在2026世界盃非洲區外圍賽排名小組第一，重返世界盃舞台。（Getty Images）

科特迪瓦近況：

3月底國際友賽，科特迪瓦先以4：0大勝韓國，再以1：0小勝蘇格蘭。去年非洲國家盃，科特迪瓦闖入8強。

科特迪瓦世界盃最佳成績：分組賽

科特迪瓦曾連續參加2006年、2010年及2014年世界盃，但連續三屆分組賽止步。此後連續兩屆缺席決賽周。

科特迪瓦曾連續參加2006年、2010年及2014年世界盃，均止步於分組賽。（Getty Images）

科特迪瓦主教練：法耶（Emerse Faé）

現年42歲的法耶在2024年非洲國家盃期間臨危受命接掌帥印，領軍神奇奪冠，被評為當屆最佳教練。擁有法國與科特迪瓦雙重國籍的他，球員時代司職中場，曾代表科特迪瓦參加2006世界盃。

科特迪瓦主教練：法耶（Getty Images）

科特迪瓦焦點球星：基斯爾（Franck Kessie）

29歲的基斯爾是現役科特迪瓦隊長，曾效力AC米蘭，奪得2021/22球季意甲冠軍，2022年轉投巴塞隆拿，2023年加盟沙特吉達艾阿里。他科特迪瓦2024非洲國家盃奪冠主力，世界盃外圍賽攻防兼備，是球隊核心人物。

基斯爾是科特迪瓦2024非洲國家盃奪冠主力。（Getty Images）

科特迪瓦世界盃26人名單陣容

門將：

Yahia Fofana/里澤

Alban Lafont/彭拿典奈高斯

Mohamed Koné/查奈爾

後衛：

基斯蘭高蘭（Ghislain Konan/基維辛迪）

哥蘇奴（Odilon Kossounou/阿特蘭大）

韋費特辛高（Wilfried Singo/加拉塔沙雷）

伊雲尼迪卡（Evan Ndicka/羅馬）

艾巴度（Emmanuel Agbadou/比錫達斯）

古拿杜伊（Guéla Doué/斯特拉斯堡）

奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande/士砵亭）

Clément Akpa/歐塞爾

中場：

基斯爾（Franck Kessié/吉達艾阿里）

Jean Michaël Seri/馬里博爾

伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangare/諾定咸森林）

Seko Fofana/波圖

Christ Inao Oulaï/特拉布宗

Parfait Guiagon/查奈爾

前鋒：

尼高拉斯比比（Nicolas Pépé/維拉利爾）

奧馬迪亞基迪（Oumar Diakité/布魯日舒高）

Simon Adingra/摩納哥

古斯辛特（Evann Guessand/水晶宮）

阿密特迪亞路（Amad Diallo/曼聯）

恩迪奧文迪（Yan Diomande/RB萊比錫）

巴索馬拿托尼（Bazoumana Touré/賀芬咸）

Elye Wahi/尼斯

安治邦尼（Ange-Yoan Bonny/國際米蘭）

科特迪瓦出線形勢：

科特迪瓦位處E組，面對傳統勁旅德國無甚優勢，但對厄瓜多爾與庫拉索均被看高半線。首戰對厄瓜多爾勢左右出線形勢，科特迪瓦極有機會以小組次名或「最佳小組第三」身份晉級淘汰賽。

科特迪瓦E組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026科特迪瓦E組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月15日（一） 早上7:00 科特迪瓦Vs厄瓜多爾 2026年6月21日（日） 凌晨4:00 德國Vs科特迪瓦 2026年6月26日（五） 凌晨4:00 科特迪瓦Vs庫拉索

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