田徑｜葉景維梁靖恆奪全年最佳運動員　新一代男飛人正式接棒

新一代飛人葉景維去年在全運會男子100米初賽以10.27秒打破香港紀錄，他在昨晚（23日）的田總周年頒獎典禮榮獲男子公開組全年最佳運動員，實至名歸。



2025年度中國香港田徑總會全年最佳運動員 組別 得獎運動員 2025年度成績 男子公開組 葉景維 - 男子100米公開組排名第一 - 男子200米公開組排名第二 - 打破男子100米香港紀錄（10.27秒） 女子公開組 陳佩琦 -女子100米公開組排名第一 - 刷新女子100米個人最佳時間（11.70秒） - 夥拍白凱文、鄧焯文及江俊淇刷新女子4X100米接力香港紀錄（44.88秒） 男子青年組 梁靖恆 -男子200米公開組及青年組排名第一 - 夥拍陳一樂、郭俊廷及陳庭方奪全國青年U20田徑錦標賽男子4X100米接力銅牌 - 打破男子200米香港紀錄及U20紀錄（20.91秒） 女子青年組 賈慧妍 - 女子跳遠青年組排名第一及公開組排名第二 - 奪全國青年U20田徑錦標賽女子跳遠金牌，兼破香港U20紀錄（6.23米）

由於陳佩琦及賈慧妍出戰三亞亞沙運，未能出席頒獎禮，昨晚的全年最佳運動員只得葉景維及梁靖恆亮相。葉景維認為獎項是田徑生涯的一個里程碑，談到未來能否再破香港紀錄，他表示平常心看待，而且不少跑手都朝着香港紀錄進發，大家互相競爭。

葉景維（左）及梁靖恆（右）同樣跟隨師兄兼前港將杜韋諾訓練，兩人昨晚同得公開組及青年組全年最佳運動員。（田總提供）

另外，適逢踏入75周年，田總特地推出新書《篳路藍縷成就傳奇：中國香港田徑總會走過75載》，回顧香港田徑歷史。