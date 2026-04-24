田徑｜葉景維梁靖恆奪全年最佳運動員 新一代男飛人正式接棒
撰文：李思詠
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新一代飛人葉景維去年在全運會男子100米初賽以10.27秒打破香港紀錄，他在昨晚（23日）的田總周年頒獎典禮榮獲男子公開組全年最佳運動員，實至名歸。
組別
得獎運動員
2025年度成績
男子公開組
葉景維
- 男子100米公開組排名第一
- 男子200米公開組排名第二
- 打破男子100米香港紀錄（10.27秒）
女子公開組
陳佩琦
-女子100米公開組排名第一
- 刷新女子100米個人最佳時間（11.70秒）
- 夥拍白凱文、鄧焯文及江俊淇刷新女子4X100米接力香港紀錄（44.88秒）
男子青年組
梁靖恆
-男子200米公開組及青年組排名第一
- 夥拍陳一樂、郭俊廷及陳庭方奪全國青年U20田徑錦標賽男子4X100米接力銅牌
- 打破男子200米香港紀錄及U20紀錄（20.91秒）
女子青年組
賈慧妍
- 女子跳遠青年組排名第一及公開組排名第二
- 奪全國青年U20田徑錦標賽女子跳遠金牌，兼破香港U20紀錄（6.23米）
由於陳佩琦及賈慧妍出戰三亞亞沙運，未能出席頒獎禮，昨晚的全年最佳運動員只得葉景維及梁靖恆亮相。葉景維認為獎項是田徑生涯的一個里程碑，談到未來能否再破香港紀錄，他表示平常心看待，而且不少跑手都朝着香港紀錄進發，大家互相競爭。
另外，適逢踏入75周年，田總特地推出新書《篳路藍縷成就傳奇：中國香港田徑總會走過75載》，回顧香港田徑歷史。