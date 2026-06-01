世界盃2026突尼西亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜突尼西亞足球隊第7次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為分組賽。突尼西亞現時世界排名第44位，今屆被編入F組，同組對手包括荷蘭、日本及瑞典。本文將會介紹突尼西亞外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
突尼西亞現時世界排名：第44（截至4月）
突尼西亞世界盃外圍賽表現：
今屆非洲區外圍賽，突尼西亞於H組以9勝1和0負高踞榜首，直接晉級。
突尼西亞近況：
3月國際比賽日，突尼西亞以1：0小勝海地，並與加拿大賽和0：0。
突尼西亞世界盃最佳成績：分組賽
突尼西亞在自1978年首度參與世界盃決賽周以來，均未曾於突破分組賽。1978年初登場，他們擊敗墨西哥取得隊史首勝；2022年卡塔爾世界盃，以1：0擊敗力爭衛冕的法國，也是另一場經典戰。
突尼西亞主教練：林武治（Sabri Lamouchi）
突尼西亞上任主帥Sami Trabelsi於非洲國家盃16強下馬後離任，54歲的林武治今年1月接掌兵符。
突尼西亞焦點球星：米積伯利（Hannibal Mejbri）
23歲的米積伯利效力英超球隊般尼。他在外圍賽最後階段表現出色，多次策動進攻，惟近期因腿筋受傷，缺席3月底的熱身賽。
突尼西亞世界盃26人名單陣容：
門將：
Aymen Dahmen/CS Sfaxien
Sabri Ben Hessen/Étoile du Sahel
Mouhib Chamakh/非洲會
後衛：
蒙達沙泰比（Montassar Talbi/羅連安特）
Dylan Bronn/塞維特
阿里阿布迪（Ali Abdi/尼斯）
Yan Valery/年青人
Mohamed Amine Ben Hamida/Espérance de Tunis
Moutaz Neffati/諾高平
Omar Rekik/馬里博爾
Adem Arous/卡森柏沙
Raed Chikhaoui/US Monastir
中場：
艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri/法蘭克福）
米積伯利（Hannibal Mejbri/般尼）
賓施利文尼（Anis Ben Slimane/諾域治）
Mortadha Ben Ouanes/卡森柏沙
伊斯馬加比（Ismaël Gharbi/奧格斯堡）
Hadj Mahmoud/盧加諾
蘭尼基迪拉（Rani Khedira/柏林聯）
前鋒：
Elias Achouri/哥本哈根
Firas Chaouat/非洲會
Hazem Mastouri/馬哈奇卡拉戴拿模
Elias Saad/漢諾威
杜尼基迪（Sebastian Tounekti/些路迪）
Khalil Ayari/巴黎聖日耳門
賴恩伊路美（Rayan Elloumi/溫哥華白帽）
突尼西亞出線形勢：
突尼西亞被編入F組，同組對手荷蘭、日本及瑞典均實力不俗，要從分組賽突圍不是易事。
突尼西亞F組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月15日（一）
早上10:00
瑞典Vs突尼西亞
2026年6月21日（日）
中午12:00
突尼西亞Vs日本
2026年6月26日（五）
早上7:00
突尼西亞Vs荷蘭
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