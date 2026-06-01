世界盃2026突尼西亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜突尼西亞足球隊第7次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為分組賽。突尼西亞現時世界排名第44位，今屆被編入F組，同組對手包括荷蘭、日本及瑞典。本文將會介紹突尼西亞外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：突尼西亞（Getty Images）

突尼西亞現時世界排名：第44（截至4月）

突尼西亞世界盃外圍賽表現：

今屆非洲區外圍賽，突尼西亞於H組以9勝1和0負高踞榜首，直接晉級。

突尼西亞在非洲區外圍賽H組錄得不敗戰績，直接晉級。（Getty Images）

突尼西亞近況：

3月國際比賽日，突尼西亞以1：0小勝海地，並與加拿大賽和0：0。

突尼西亞世界盃最佳成績：分組賽

突尼西亞在自1978年首度參與世界盃決賽周以來，均未曾於突破分組賽。1978年初登場，他們擊敗墨西哥取得隊史首勝；2022年卡塔爾世界盃，以1：0擊敗力爭衛冕的法國，也是另一場經典戰。

突尼西亞曾在2022年世界盃擊敗法國。（Getty Images）

突尼西亞主教練：林武治（Sabri Lamouchi）

突尼西亞上任主帥Sami Trabelsi於非洲國家盃16強下馬後離任，54歲的林武治今年1月接掌兵符。

突尼西亞主帥林武治（Getty Images）

突尼西亞焦點球星：米積伯利（Hannibal Mejbri）

23歲的米積伯利效力英超球隊般尼。他在外圍賽最後階段表現出色，多次策動進攻，惟近期因腿筋受傷，缺席3月底的熱身賽。

年輕中場米積伯利是突尼西亞的進攻發電機。（Getty Images）

突尼西亞世界盃26人名單陣容：

門將：

Aymen Dahmen/CS Sfaxien

Sabri Ben Hessen/Étoile du Sahel

Mouhib Chamakh/非洲會

後衛：

蒙達沙泰比（Montassar Talbi/羅連安特）

Dylan Bronn/塞維特

阿里阿布迪（Ali Abdi/尼斯）

Yan Valery/年青人

Mohamed Amine Ben Hamida/Espérance de Tunis

Moutaz Neffati/諾高平

Omar Rekik/馬里博爾

Adem Arous/卡森柏沙

Raed Chikhaoui/US Monastir

中場：

艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri/法蘭克福）

米積伯利（Hannibal Mejbri/般尼）

賓施利文尼（Anis Ben Slimane/諾域治）

Mortadha Ben Ouanes/卡森柏沙

伊斯馬加比（Ismaël Gharbi/奧格斯堡）

Hadj Mahmoud/盧加諾

蘭尼基迪拉（Rani Khedira/柏林聯）

前鋒：

Elias Achouri/哥本哈根

Firas Chaouat/非洲會

Hazem Mastouri/馬哈奇卡拉戴拿模

Elias Saad/漢諾威

杜尼基迪（Sebastian Tounekti/些路迪）

Khalil Ayari/巴黎聖日耳門

賴恩伊路美（Rayan Elloumi/溫哥華白帽）

突尼西亞出線形勢：

突尼西亞被編入F組，同組對手荷蘭、日本及瑞典均實力不俗，要從分組賽突圍不是易事。

突尼西亞F組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026突尼西亞F組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月15日（一） 早上10:00 瑞典Vs突尼西亞 2026年6月21日（日） 中午12:00 突尼西亞Vs日本 2026年6月26日（五） 早上7:00 突尼西亞Vs荷蘭

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