世界盃2026｜日本場外先贏一仗　國民女優造勢　紐約時代廣場宣傳

日本隊大概是香港球迷在今年世界盃最關心的球隊之一，這支已升格至以外流歐洲聯賽球員為骨幹的亞洲勁旅，將在今年暑假有何表現，還待6月12日世界盃揭幕後才有分曉。不過日本足總（JFA）的宣傳攻勢無疑已贏一仗，由極「吸睛」的作客球衣設計，以至邀請有村架純等國民女優穿上球衣為「藍武士」應援，都成為球迷熱話；JFA的最新力作是公布「#最高の景色を2026」應援企劃的結果，總共收到4,276,037則由球迷寫下的「愛的留言」，在美國時間6月11日凌晨零時，更將於紐約時代廣場播放日本隊的宣傳影片，為國家隊造勢。



世界盃2026｜日本隊宣傳攻勢

紐約時代廣場播放影片

JFA於去年11月起展開「BLUE WING ACTION ～世界に見せよう、応援のチカラ～」應援企劃，廣邀球迷在各個官方社交平台、JFA手機應用程式及日本當地現場活動留言為國家隊打氣，官方目標是200萬則留言，結果收到超過400萬個。JFA已製作宣傳影片，將於美國時間6月11日凌晨零時、即日本時間同日下午二時，在紐約時代廣場播放，趁住世界盃開幕前，全力應援「藍武士」。

世界盃2026．日本隊｜日本隊的宣傳影片將在紐約時代廣場播放。（X：JFA）

世界盃2026｜日本隊宣傳攻勢

有村架純坐鎮 + 組新男團JI BLUE

早上3月底，JFA發布幾張國民女優穿上日本隊球衣的照片，迅即引起網民熱議，當中包括有村架純、今田美櫻、廣瀨鈴及出口夏希，她們分別是電訊商au、麒麟、三井不動產及Mizuho的代言人，幾間公司都是日本隊的贊助商。

世界盃2026．日本隊｜出口夏希。（IG：japanfootballassociation

世界盃2026．日本隊｜廣瀨鈴。（IG：japanfootballassociation

世界盃2026．日本隊｜有村架純。（IG：japanfootballassociation

世界盃2026．日本隊｜今田美櫻。（IG：japanfootballassociation

除了國民女優，還成立了特別企劃限定男團JI BLUE，由JO1和INI部分成員共同組成，他們將擔任官方宣傳大使，主題曲《景色》的MV已於今日（1日）上載到Youtube。

世界盃2026．日本隊｜JI BLUE。（X：JFA）

世界盃2026．日本隊｜JI BLUE。（X：JFA）

世界盃2026｜日本隊宣傳攻勢

宮下公園應援活動

5月29日起，JFA將於渋谷宮下公園舉辦應援活動，為期53日。現場除有餐飲，球迷更能透過XR技術，模仿與國家隊球員一同落場。活動每日上10時至晚上8時，入場費為3900日圓（周一至周五）及4500日圓（周末日及公眾假期），有興趣球迷不妨將活動放入行程清單。