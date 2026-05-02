世界女排聯賽香港2026｜賽程+票價詳情　中國女排偕列強7月訪港

「世界女排聯賽香港2026」將於7月8日至12日在啟德體藝館舉行，中國、意大利、多米尼加共和國、加拿大、比利時及烏克蘭將雲集香港，一連五日合演12場賽事。本文詳列「世界女排聯賽香港2026」的賽程、門票及售票詳情。



世界女排聯賽香港2026｜賽程及票價

「世界女排聯賽香港2026」7月8日（星期三）賽程及票價 時間 賽程 票價（港幣） 上午11:30 比利時Vs多米尼加共和國 $400 / $200 下午5:00 烏克蘭Vs意大利 $1800 / $1200 /$980 / $680 / $380 晚上8:30 中國Vs加拿大

「世界女排聯賽香港2026」7月9日（星期四）賽程及票價 時間 賽程 票價 下午5:00 比利時Vs加拿大 $1800 / $1200 /$980 / $680 / $380 晚上8:30 中國Vs烏克蘭

「世界女排聯賽香港2026」7月10日（星期五）賽程及票價 時間 賽程 票價 下午5:00 鳥克蘭Vs多米尼加共和國 $1800 / $1200 /$980 / $680 / $380 晚上8:30 比利時Vs意大利

「世界女排聯賽香港2026」7月11日（星期六）賽程及票價 時間 賽程 票價 下午4:30 加拿大Vs意大利 $1800 / $1200 /$980 / $680 / $380 晚上8:00 中國Vs多米尼加共和國

「世界女排聯賽香港2026」7月12日（星期日）賽程及票價 時間 賽程 票價（港幣） 上午11:00 比利時Vs烏克蘭 $400 / $200 下午4:30 加拿大Vs多米尼加共和國 $1800 / $1200 /$980 / $680 / $380 晚上8:00 中國Vs意大利

世界女排聯賽香港2026｜購票詳情

「世界女排聯賽香港2026」門票由2026年5月8日上午10時起於快達票及大麥網公開發售。售票詳情可瀏覽大會專頁https://www.instagram.com/volleyballnationsleaguehk/。