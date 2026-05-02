世界女排聯賽香港2026｜賽程+票價詳情 中國女排偕列強7月訪港
「世界女排聯賽香港2026」將於7月8日至12日在啟德體藝館舉行，中國、意大利、多米尼加共和國、加拿大、比利時及烏克蘭將雲集香港，一連五日合演12場賽事。本文詳列「世界女排聯賽香港2026」的賽程、門票及售票詳情。
世界女排聯賽香港2026｜賽程及票價
時間
賽程
票價（港幣）
上午11:30
比利時Vs多米尼加共和國
$400 / $200
下午5:00
烏克蘭Vs意大利
$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380
晚上8:30
中國Vs加拿大
時間
賽程
票價
下午5:00
比利時Vs加拿大
$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380
晚上8:30
中國Vs烏克蘭
時間
賽程
票價
下午5:00
鳥克蘭Vs多米尼加共和國
$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380
晚上8:30
比利時Vs意大利
時間
賽程
票價
下午4:30
加拿大Vs意大利
$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380
晚上8:00
中國Vs多米尼加共和國
時間
賽程
票價（港幣）
上午11:00
比利時Vs烏克蘭
$400 / $200
下午4:30
加拿大Vs多米尼加共和國
$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380
晚上8:00
中國Vs意大利
世界女排聯賽香港2026｜購票詳情
「世界女排聯賽香港2026」門票由2026年5月8日上午10時起於快達票及大麥網公開發售。售票詳情可瀏覽大會專頁https://www.instagram.com/volleyballnationsleaguehk/。