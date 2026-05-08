世界女排聯賽香港2026｜門票價錢/連結+賽程｜中國女排7月訪港
「世界女排聯賽香港2026」將於7月8日至12日在啟德體藝館舉行，中國女排、意大利、多米尼加共和國、加拿大、比利時及烏克蘭將雲集香港，一連五日合演12場賽事。本文詳列「世界女排聯賽香港2026」的賽程、門票及售票詳情。
世界女排聯賽香港2026｜門票價錢及賽程
時間
賽程
門票票價（港幣）
上午11:30
比利時Vs多米尼加共和國
$400 / $200
下午5:00
烏克蘭Vs意大利
$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380
晚上8:30
中國Vs加拿大
時間
賽程
門票票價
下午5:00
比利時Vs加拿大
$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380
晚上8:30
中國Vs烏克蘭
時間
賽程
票價
下午5:00
鳥克蘭Vs多米尼加共和國
$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380
晚上8:30
比利時Vs意大利
時間
賽程
門票票價
下午4:30
加拿大Vs意大利
$1800 /$980 / $680 / $380
晚上8:00
中國Vs多米尼加共和國
時間
賽程
票價（港幣）
上午11:00
比利時Vs烏克蘭
$400 / $200
下午4:30
加拿大Vs多米尼加共和國
$1800 / $980 / $680 / $380
晚上8:00
中國Vs意大利
世界女排聯賽香港2026｜購票詳情
門票購買日期：2026年5月8日
門票購買時間：上午10時起
門票購買平台：快達票HK Ticketing*及大麥網
*每次交易最多可購買 4 張同場次及同票價的門票
*門票手續費：每張$35
售票詳情可瀏覽大會專頁。
https://www.instagram.com/volleyballnationsleaguehk/。