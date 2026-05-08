世界女排聯賽香港2026｜門票價錢/連結+賽程｜中國女排7月訪港

撰文：普利森
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「世界女排聯賽香港2026」將於7月8日至12日在啟德體藝館舉行，中國女排、意大利、多米尼加共和國、加拿大、比利時及烏克蘭將雲集香港，一連五日合演12場賽事。本文詳列「世界女排聯賽香港2026」的賽程、門票及售票詳情。

世界女排聯賽香港2026｜門票價錢及賽程

「世界女排聯賽香港2026」7月8日（星期三）賽程及門票票價

時間

賽程

門票票價（港幣）

上午11:30

比利時Vs多米尼加共和國

$400 / $200

下午5:00

烏克蘭Vs意大利

$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380

晚上8:30

中國Vs加拿大

「世界女排聯賽香港2026」7月9日（星期四）賽程及門票票價

時間

賽程

門票票價

下午5:00

比利時Vs加拿大

$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380

晚上8:30

中國Vs烏克蘭

「世界女排聯賽香港2026」7月10日（星期五）賽程及門票票價

時間

賽程

票價

下午5:00

鳥克蘭Vs多米尼加共和國

$1800 / $1200 /$980 / $680 / $380

晚上8:30

比利時Vs意大利

「世界女排聯賽香港2026」7月11日（星期六）賽程及門票票價

時間

賽程

門票票價

下午4:30

加拿大Vs意大利

$1800 /$980 / $680 / $380

晚上8:00

中國Vs多米尼加共和國

「世界女排聯賽香港2026」7月12日（星期日）賽程及門票票價

時間

賽程

票價（港幣）

上午11:00

比利時Vs烏克蘭

$400 / $200

下午4:30

加拿大Vs多米尼加共和國

$1800 / $980 / $680 / $380

晚上8:00

中國Vs意大利

世界女排聯賽香港2026｜購票詳情

門票購買日期：2026年5月8日
門票購買時間：上午10時起
門票購買平台：快達票HK Ticketing*及大麥網
*每次交易最多可購買 4 張同場次及同票價的門票
*門票手續費：每張$35

售票詳情可瀏覽大會專頁。
https://www.instagram.com/volleyballnationsleaguehk/

世界女排聯賽香港2026｜座位表

中國女排去年訪港。（資料圖片；梁鵬威攝）
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