英超｜熱刺似乎終於選對人　迪沙比改變球隊精神面貌　護級現曙光

迪沙比（Roberto De Zerbi）似乎是熱刺的真命天子，這名意大利籍主帥帶領球隊作客以2：1力挫英超第5名的阿士東維拉後，助球隊以35戰37分壓過韋斯咸升上「尾四」，暫時脫離降班區。熱刺餘下賽程有優勢，假如之後3場都能踢出今仗的水準，有望成功護級。



憑着干拿加歷查與李察利臣的上半場的入球，熱刺今仗早在25分鐘已領先兩球，雖然補時被主隊中場貝安迪亞追回一球，但無礙於維拉公園全取3分，繼上仗小勝狼隊後，豪取兩連勝；他們上次在聯賽連贏兩場，已要數到開季時接連擊敗般尼及曼城了。

高路梅安尼全場不惜氣力在前場壓逼。（Getty Images）

在蘇蘭基、沙維西蒙斯、古度斯及基斯甸羅美路等一大堆傷兵下，迪沙比沒有神奇的戰術，他讓熱刺最大的改變是，提振士氣與重拾自信。干拿加歷查一向以死纏爛打見稱，估不到今仗連3名鋒將李察利臣、高路梅安尼及馬菲斯泰爾都不惜氣力在前場壓逼，尤其中鋒李察利臣更不時回防，難怪他可以錄得堵射、攔截及解圍各一次，還有3次重拾控球權。

李察利臣不時回防，全場瞻前顧後，踢出代表作。（Getty Images）

熱刺眾將除了個個願意多走一步，其他畫面也可見其士氣高昂，例如防中祖奧包連夏及右閘柏度樸路各有一次攔截並博得犯規後，都激動得振臂高呼；連帶其他球員表現亦重拾自信，之前在歐聯嚴重犯錯卒之只踢了17分便被換走的門將堅斯基（Antonín Kinský），今仗表現十分淡定，雖然他的撲救數字為0，但這全因球隊上下專注防守，也讓維拉全場只有一次射門中目標。

柏度樸路連博得犯規都激動得振臂高呼，明顯對比賽很上心。（Getty Images）

熱刺球員們今仗的精神面貌，跟迪沙比接掌印前，簡直判若兩隊，入球功臣干拿加歷查便說：「我對他（迪沙比）擊節讚賞，他真的非常出色，我們陣中每一位球員都喜愛他；他令我們感覺很好，也能讓我們發揮出最佳潛能。」

迪沙比上任後熱刺球員士氣提升不少。（Getty Images）

更值得熱刺球迷舒一口氣的是，熱刺在餘下賽程相對有利。般尼與狼隊篤定降班下，尚有一隊來季要跌落英冠競逐，撇除同得43分的列斯聯及水晶宮，相信離不開是諾定咸森林（39分）、熱刺（ 37分） 及韋斯咸（36分）其中一隊。

諾定咸森林、韋斯咸及熱刺，三隊之中有一隊要降班：

熱刺餘下3仗是主場對列斯聯、作客對車路士及主場對愛華頓，如果以今仗的水準來說，餘下3場取得4分並不困難，甚至有機會取得6、7分，最後可能以41至44分衝過終點。

少踢一場的森林，今晚（周日）便要作客車路士，之後有兩場主場，都是搶分良機，至於作客曼聯一仗則恐難有分落袋。森林最大的隱憂是，他們打入了歐霸盃4強，周中跟維拉上演次回合，晉級是幸福地煩惱如何兼顧護級，落敗則士氣受損，因此其形勢最難預測。

韋斯咸今周遭賓福特大炒3球遭受重創。（Getty Images）

韋斯咸今周遭賓福特大炒3球，可謂遭受重創，下周面對爭標當中的阿仙奴，屬輸少當贏；然後在餘下兩仗作客紐卡素及主場對列斯聯須爭取全勝，最少也要4分，才有望成功護級，畢竟他們連得失球也大幅落後（韋斯咸現得失球-19、森林-4、熱刺-9）；如斯嚴峻形勢下，Keyman等「槌仔幫」球迷，唯有祈求有奇蹟出現吧。