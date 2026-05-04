世界盃2026 ViuTV免費直播25場　包括揭幕戰/四強/決賽

世界盃2026其中25場賽事將在Viu TV免費直播，當中包括揭幕戰、四強及決賽，而全部104場賽事將在Now TV全程直播。



世界盃2026｜免費直播賽程

世界盃2026共有48支球隊合演104場賽事，隊伍數目及比賽場次均是歷屆之最。Now TV取得香港轉播權，將直播全部104場比賽，其中有25場將有Viu TV免費直播，包括揭幕戰、四強及決賽，其餘場次則有待Now TV公布。

世界盃2026將於6月11日及7月19日舉行，破天荒由美國、加拿大及墨西哥三個國家合辦。以下為主要免費直播場次：

世界盃2026 Viu TV免費直播場次（以下為香港時間） 日期 時間 賽事 6月12日（星期五） 凌晨3:00 揭幕戰：墨西哥Vs南非 7月15日（星期三） 凌晨3:00 4強 7月16日（星期四） 凌晨3:00 4強 7月20日（星期一） 凌晨3:00 決賽

世界盃2026｜睇直播豁免本地數據

Now TV直播全部104場世界盃2026的賽事，csl、1010及Club SIM月費計劃於Now TV應用程式收看賽事，可獲豁免本地流動數據。今屆賽事的開波時間由凌晨12時至中午12時，共有17個開波時間。

至於Now TV在今屆世界盃的新賣點，包括「AI波友」，結合評述員及KOL的分析，利用AI與波友「講波經」。Edan呂爵安及Ivy So蘇雅琳亦會擔任Now TV的「世界盃大使」。