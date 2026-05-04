乒乓團體世錦賽｜國乒男團2：3不敵瑞典　王楚欽出戰仍吞下兩連敗

世界乒乓團體錦標賽，國乒男團繼周日（3日）凌晨不敵韓國，吞下26年來首場男團敗仗後，下一仗國乒再以2：3不敵瑞典，小組賽兩連敗。瑞典隊憑藉三戰全勝的戰績鎖定小組頭名。



中國隊上仗收起主力王楚欽不敵韓國後，今仗不敢怠慢派出王楚欽、林詩棟及梁靖崑應戰。

國乒上仗不敵韓國後，今仗重新派出王楚欽應戰，但未能阻止團隊再敗一仗。（新華社）

首盤，王楚欽直落三局11：8、11：5、11：6，戰勝安頓卡爾保（Anton Kallberg），為中國隊先得一分。第二盤，林詩棟2：3不敵蘭弗利（Elias Ranefur），瑞典隊扳平。

第三盤，梁靖崑2：3不敵莫利加德（Truls Moregard），瑞典隊總比分2：1反超中國隊。第四盤，王楚欽再上陣，再一次直落三局戰勝蘭弗利，助力中國隊將大分扳平2：2。

乒乓團體世界賽，中國2：3不敗瑞典隊，其中林詩棟上陣兩戰皆北。（新華社）

決勝的第五盤，林詩棟1：3不敵卡爾伯格，國乒男團總比分2：3落敗。四局比分為10：12、12：10、8：11、8：11。

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雖然分組階段落敗不會被淘汰，但將影響32強的走線，國乒有可能提早遇上日本、法國等強敵。內地有評論指出，國乒兩連敗揭示國乒男團在面對歐洲強隊時，應變能力和心理壓力問題。有聲音認為，這或許是國乒球隊長期以來過於依賴少數核心選手的結果，需要更多年輕選手的崛起和整體實力的提升。