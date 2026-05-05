歐聯全攻略｜4強次回合　拜仁慕尼黑巴黎聖日耳門「大」鬥法

應屆德甲冠軍拜仁慕尼黑於上周的歐聯4強首回合，與法甲「一哥」巴黎聖日耳門（PSG）合演了一場精彩「入球騷」，今周來到次回合，拜仁誓藉主場之利，收復上仗以4：5落敗的失地。

（球賽編號：FB8891，5月7日 03:00開賽，Now 643台直播）



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拜仁今季攻擊力超乎尋常，聯賽32場已攻入了116球，場均入3.6球，其中前線三叉戟哈利卡尼、迪亞斯及奧利斯在各項賽事合計貢獻了98球，3人在首回合對PSG時均有進帳。

拜仁中鋒哈利卡尼在各項賽事攻入了54球，入球率驚人。（Getty Images）

雖然首回合失利，但拜仁只落後一球，絕對有望反敗為勝，他們今季主場只輸過一次，在歐聯6次主場錄得全勝，而且除了以4：3擊敗皇家馬德里一仗外，其餘5場都贏兩球或以上；值得留意是，這6場中，有5場總入球在4球或以上。

PSG的攻力同樣驚人，聯賽31場入了70球，其中「字母哥」基華拉斯基利亞的表現，比去屆金球獎得主奧士文尼迪比利更搶鏡；這名格魯吉亞翼鋒今季於歐聯上陣14場，貢獻了10入球及5次助攻，上仗對拜仁亦梅開二度。

「字母哥」基華拉斯基利亞首回合梅開二度，助PSG以5：4領先。（Getty Images）

近10交手，拜仁取得7勝3負，近4次歐聯主場對PSG，亦取得3勝1負，往績稍佔上風。拜仁在德甲已提早封王，在賽季後段愈攻愈瘋狂，近10場有9場總入球都多於2球，因此今仗除了可吼拜仁主勝外，「入球大」相信亦穩開。

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