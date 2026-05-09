英超｜車路士作客利物浦1：1言和　藍軍終止六連敗

英超本港時間周六早場上演紅藍大戰，結果利物浦與車路士1：1握手言和，車路士已連續14場英超未能保住清白之身，至於利物浦在次循環面對BIG 6球隊，則錄得全數不勝的尷尬紀錄。



開賽6分鐘，恩古莫亞左路突破後傳中，格雲貝治接應推順後右腳熨射彎過車路士門將佐真遜手頂入網，主隊紅軍1球領先。

利物浦格雲貝治開賽6分鐘先開紀錄，為紅軍領先。（Getty Images）

35分鐘，安素費南迪斯右邊三閘線開出罰球，皮球彈地後穿過紅軍防線後科芬拿衝線起腳未能「揩」中皮球直接入網，車路士半場追平1：1。

安素費南迪斯罰球為車路士扳平。（Getty Images）

換邊後4分鐘，高爾彭馬將皮球送入網後，VAR判定入球無效，車路士食詐糊。58分鐘，紅軍鍾斯頭槌入球一樣被判越位。最終雙方下半場再無增添紀錄，以1：1握手言和各得一分。

利物浦正選陣容（4-2-3-1）

25 馬馬達舒維利

17 居迪斯鍾斯、5 干拿迪、4 雲迪積克、6 卻基斯

38 格雲貝治、10 麥亞里士打

30 費林邦、8 蘇保斯拉爾、73 恩古莫亞

18 加普



車路士正選陣容（3-2-4-1）

12 佐真遜

6 利維高維爾、29 科芬拿、21 祖列爾哈圖

27 馬路古斯圖、17 安達利山度士、25 卡些度、3 古古列拿

10 彭馬、8 安索費南迪斯

20 祖奧柏度

