英超｜車路士作客利物浦1：1言和 藍軍終止六連敗
撰文：陳智深
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英超本港時間周六早場上演紅藍大戰，結果利物浦與車路士1：1握手言和，車路士已連續14場英超未能保住清白之身，至於利物浦在次循環面對BIG 6球隊，則錄得全數不勝的尷尬紀錄。
開賽6分鐘，恩古莫亞左路突破後傳中，格雲貝治接應推順後右腳熨射彎過車路士門將佐真遜手頂入網，主隊紅軍1球領先。
35分鐘，安素費南迪斯右邊三閘線開出罰球，皮球彈地後穿過紅軍防線後科芬拿衝線起腳未能「揩」中皮球直接入網，車路士半場追平1：1。
換邊後4分鐘，高爾彭馬將皮球送入網後，VAR判定入球無效，車路士食詐糊。58分鐘，紅軍鍾斯頭槌入球一樣被判越位。最終雙方下半場再無增添紀錄，以1：1握手言和各得一分。
利物浦正選陣容（4-2-3-1）
25 馬馬達舒維利
17 居迪斯鍾斯、5 干拿迪、4 雲迪積克、6 卻基斯
38 格雲貝治、10 麥亞里士打
30 費林邦、8 蘇保斯拉爾、73 恩古莫亞
18 加普
車路士正選陣容（3-2-4-1）
12 佐真遜
6 利維高維爾、29 科芬拿、21 祖列爾哈圖
27 馬路古斯圖、17 安達利山度士、25 卡些度、3 古古列拿
10 彭馬、8 安索費南迪斯
20 祖奧柏度