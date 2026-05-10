世乒團體賽｜梁靖崑絕境反勝忘情慶祝　國乒驚濤駭浪闖決賽

球員在今屆世界乒乓球錦標賽忘情慶祝的畫面，成為Threads的球迷熱話，先有港隊蘇籽童扔拍，繼而是羅馬尼亞女團在8強勝出後站上球枱，國乒男團的梁靖崑在香港時間今天（10日）凌晨於4強第三戰以局數3：2險勝法國名將阿歷斯勒邦後，同樣忍不住扔掉球拍狂叫。對於國乒來說，這一場無比關鍵，因為林詩棟在之前的第二戰落敗，要是他守不住，國乒便陷入落後險境，需知道國乒早前在分組賽接連不敵韓國和瑞典，球員面對的壓力有如山大。

擊敗法國晉級決賽後，國乒將在香港時間今晚11時與「老對手」日本爭冠。女團則於今晚6時舉行，戲碼同樣是中日大戰。



日本在較早時間上演的4強以場數3：0擊敗中華台北，國乒緊接出場火併有「眼鏡兄弟」領軍的法國。「一哥」王楚欽在第一場不負眾望擊敗高頓（Flavien Coton），不過戰況觸目驚心，王楚欲一度落局數1：2（15：13、11：13、9：11），之後連贏11：4及11：8才取得勝利。第二場林詩棟遇上「眼鏡弟」菲歷斯勒邦，淨吞三蛋（9：11、9：11、10：12），中法打成場數1：1，令第三戰變得關鍵。

不過梁靖崑火併「眼鏡兄」阿歷斯勒邦，卻首先以3：11及1：11陷入險境。要是梁靖崑守不住第三場，負責第四場的王楚欽將面臨極大壓力。猶幸梁靖崑關鍵時刻咬實牙關，連贏15：13、12：10及11：2，助國兵領先場數2：1。奠勝一刻，他立即扔掉球拍，振臂狂呼，成為今屆世乒賽其中一個難忘畫面。

乘着氣勢，王楚欽在第四場以13：11、11：9、9：11及11：4奏凱，國乒贏場數3：1，躋身決賽將與日本爭冠。

國乒男團在今屆世錦賽面對驚濤駭浪，尤其在分組賽接連不敵韓國和瑞典，26年來首在世乒賽男團落敗，更是響起警號。雖然敗仗無阻他們晉級，但球員面臨重大壓力，心理備受考驗。梁靖崑回顧4強一戰，說：「落後0：2時，教練王皓說我其實已經輸了，回到球場後，要像個男人去拼。」王楚欽亦說，受梁靖崑絕地反勝激勵，「讓我在第四場擁有必勝的決心」。