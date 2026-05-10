香港田徑錦標賽｜葉景維175日兩破港績　比賽儲信心擊退自我懷疑

一連兩日的香港田徑錦標賽，首日在男子200米複賽接連破香港紀錄，今日（10日）的決賽讓人引頸以待，結果200米飛人之爭，由葉景維力壓梁靖恆勝出。

自去年11月的全運會，葉景維打破100米的香港紀錄，加上周六的200米，獨攬兩項港績成為60年來首人。即使香港紀錄在世界舞台非主要成就，對葉景維也是里程碑，每次進步同樣為他累積信心。



一年一度在灣仔運動場上演的香港田徑錦標賽，葉景維在男子200米初賽跑出20.88秒，刷新原本由梁靖恆所保持的香港紀錄，在下午的複賽時，港績再度易手，吳君浩造出20.86秒，他的紀錄只保持5分鐘，葉景維緊接登場，回敬一槍20.66秒，搶回香港紀錄。

香港錦標賽的200米頓變「飛人大戰」，令人更期待周日的決賽會否再推前紀錄。進入最後100米，葉景維與梁靖恆稍為領先，葉的優勢愈來愈明顯，衝線前稍為收步，以21.12秒奪冠。

葉景維（左）力壓梁靖恆，在男子200米決賽奪冠。（湯致遠攝）

男子100米及200米決賽同在香港錦標賽第二日上演，同為男子百米港績保持者的葉景維，今次賽事放棄100米，最後200米獲得理想時間，他當然滿意成績，「今年香港錦標賽想專注在200米，所以棄戰100米，初賽與複賽的成績同樣滿意，在彎路的表現有改善，證明冬訓有成果。」

（湯致遠攝）

葉景維無疑是近期田徑圈其中一個火熱的名字，他這一年非一帆風順，去年戰畢香港錦標賽後，準備出戰世大運前因病入院，世大運與亞錦賽也未能跑出目標成績，幸好汲取經驗，及時調整，首戰全運會即交出表現，175日內兩破100米及200米的香港紀錄，成為60年來首人包辦短跑兩項港績的男子跑手。

對於田徑運動員，破紀錄並不嫌多，對比兩項，葉景維較為傾向200米，「這個（香港）紀錄吼住好耐！」從青年組階段，葉景維想過打破200米的香港紀錄，惟當時受到腰椎傷患影響，能力同時有待提升，如今終於達成當年的目標，葉景維當然高興。至於全運會的100米，當時以衝破個人最佳為目標，全力一拚下，將個人最佳時間寫在10.27秒，同時寫進香港田徑的史冊。

（湯致遠攝）

「打破紀錄證明自己具備一定能力，雖然（港績時間）在國際賽場未必能夠立足每次在比賽中取得好成績、打破紀錄，代表自己再有進步，每次小進步同樣是肯定，藉比賽來賺取信心。」自言從小缺乏信心的葉景維，即使在訓練有出色表現，依然質疑自己能否在比賽中交出相同發揮。近半年的賽事，葉景維以時間擊退自我質疑，同時了解自己的水平，以10.27秒及20.66秒為基礎，再向更大的目標進發。

9月的名古屋亞運，如無意外是葉景維生涯首戰亞運會，今次香港錦標賽是適當時機檢視進度，「今季第一槍是3月的大專，時間一般，然後在這樣的狀態及條件下，今槍跑出20.66秒，對我是一個小高峰（Mini Peak），以亞運為目標的話，如今是向着正確的方向。」葉景維希望在亞運賽場再創出佳績，再次打破個人最佳時間，晉身複賽、甚至決賽。