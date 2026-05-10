世界乒乓球錦標賽｜國乒挫日本女團七連霸　王曼昱先輸後贏奠勝

今屆世界乒乓球團體錦標賽的男、女團決賽都是中日對決。率先上演的女團決賽，王曼昱與蒯曼均曾落敗，國乒一度落後場數1：2，再輸一場便無緣衛冕。孫穎莎取得今日第二勝為國乒扳平，王曼昱「守尾門」回勇以3：0擊敗早田希娜，國乒驚險以場數3：2取勝，完成七連霸大業。



相比男隊的驚濤駭浪，國乒女團的晉級路相對順利，小組全勝晉級32強後，先後擊敗波蘭、瑞典、韓國及羅馬尼亞，來到決賽遇上日本，雙方展開激戰。

王曼昱。（路透社）

張本美和。（路透社）

國乒於決賽以王曼昱打頭陣，日本派出張本美和。頭兩局王曼昱以4：11及9：11告負，局勢告急。王曼昱穩住陣腳後，以11：6及11：4扳平2：2，惟第五局她以4：11落敗，令國乒先落後場數0：1。孫穎莎於第二仗登場鬥早田希娜，這名「一姐」未受考驗，以11：7、11：8及11：8取勝，為國乒扳平1：1。

孫穎莎。（路透社）

關鍵的第三場，國乒以蒯曼鬥橋本帆乃香。蒯曼世界排名第7，橋本則排第15，雙方得分梅花間竹，橋本以局數2：1領先。第四局蒯曼非勝不可，她開局落後1：3，之後一度反先7：5，但進入局尾後段不繼，最終以6：11、11：5、6：11及8：11落敗，國乒落後場數1：2。

橋本帆乃香。（路透社）

國乒再輸一場便無緣衛冕，孫穎莎不容有失，她面對張本美和盡佔優勢，直落三局以11：2、11：4及11：6輕勝。到了第五場生死戰，王曼昱「守尾門」硬撼早田希娜，她從第一場落敗的陰霾下收拾心情，未有給予早田機會，以11：7、11：7及11：5報捷，國乒以場數3：2險勝，連續七屆稱霸。