屈臣氏集團學生運動員獎嘉許近千小將　將體育熱忱由校園播種社區

香港運動員近年在國際舞台屢創歷史，大眾的目光往往聚焦頒獎台上光輝一刻，卻甚少留意他們在學界時代默默耕耘的付出。要在兼顧繁重學業的同時，日復日堅持高強度訓練，這份屬於年輕人的熱血與毅力，絕對需要社會的肯定與推動。致力推動及見證本地學界體壇發展的「屈臣氏集團香港傑出學生運動員獎」，昨日（10日）假黃埔號TIDES舉行盛大頒獎禮，嘉許近千名來自全港約九成中、小學及特殊學校的傑出小將。大會今年安排一眾得獎學生合力以1,000個水樽啞鈴砌出巨型拼圖，這批水樽啞鈴其後會全數捐贈予社福機構，期望藉此將運動熱忱由校園延伸，鼓勵社區所有人都建立日常運動的良好習慣。



近千名學界體壇精英與一眾嘉賓於黃埔號TIDES聚首一堂，共同見證「屈臣氏集團香港傑出學生運動員獎」頒獎盛典。

秉持「一校一獎」冀將運動熱忱推廣至社區每一個人

本年度的頒獎禮規模盛大，屈臣氏集團行政總裁及獎項榮譽顧問倪文玲博士, JP致辭時表示，計劃自創立以來一直秉持「一校一獎」精神。她表示：「我們不僅肯定學生的卓越體現，更期望每位得獎者化身『體育大使』，在校園及社區播下運動熱忱的種子，感染更多人投入體育運動。若每位大使能帶動10位同學參與運動，這股活力將擴展至萬名青少年。獎項由最初數十所學校參與，發展至今天全港近九成、共1,000所學校加入，這份體育文化的薪火相傳，正是我們辦獎的初衷。」

主禮嘉賓教育局局長蔡玉蓮博士, JP聯同獎項委員為典禮揭幕。她勉勵一眾得獎學界精英：「近年香港體育成績屢創佳績，令人鼓舞，而『屈臣氏集團香港傑出學生運動員獎』為年輕運動員提供了肯定與鼓勵。我們深信運動即教育，不僅能強健身體，更可磨練意志與建立良好品格。政府一直致力推動學生建立積極健康的生活模式，期望得獎同學將運動精神融入日常，持續精進、創出更好成績，為香港爭光。」

涵蓋70項運動 新興項目運動員表現亮眼

「屈臣氏集團香港傑出學生運動員獎」歷年來累計表揚近18,500名學生運動員，包括：蔡俊彥、石偉雄、楊文蔚等。本年度的得獎名單中，共有553名男生及444名女生，涵蓋多達70項體育項目。除了傳統強項外，今年亦見不少新興及小眾運動員表現亮眼，反映香港學生在更多元、更具挑戰的運動領域不斷探索與突破。大會特別提到的新興項目包括合球、街舞、虛擬閃避球、躲避盤、巧固球、草地滾球等。

屈臣氏集團行政總裁及獎項榮譽顧問倪文玲博士, JP（中）聯同籃壇新星楊博文（右五）及嘉賓於巨型啞鈴後方合照，象徵合力將運動熱忱由校園播種至社區。

歷屆得獎學生組成義工隊率先走入社區，帶領長者利用水樽啞鈴進行簡易保健操，將健康與活力傳遞至不同層面。

水樽啞鈴全數捐贈基層 鼓勵大眾建立運動習慣

大會貫徹推廣全民運動的理念，今年邀請得獎學生合力以1,000個水樽啞鈴，砌出「屈臣氏集團185周年水樽啞鈴拼圖」。所有水樽啞鈴於頒獎禮後將全數捐贈予多間本地慈善團體，受惠機構包括香港基督教女青年會、香港基督教服務處、循道衛理楊震社會服務處、安徒生會等，期望鼓勵社區內不同年齡層的人士投入運動，建立日常運動習慣。除了物資捐贈，大會亦邀請了歷屆得獎學生組成義工隊率先走入社區，帶領長者使用水樽啞鈴進行簡易保健操，將健康與活力由校園延伸至社區各個角落。

由1,000個水樽啞鈴砌出的巨型拼圖視覺效果震撼，這批物資將在活動後全數捐贈予社福機構，推動全民運動。

而這項充滿意義的千人集體創舉，更成功挑戰了「世界最大水樽啞鈴拼圖」的世界紀錄，並於典禮上獲世界紀錄協會頒發官方認證，為活動添一重喜悅。

千人集體創舉成功刷新「世界最大水樽啞鈴拼圖」紀錄，並由世界紀錄協會代表即場頒發官方認證。

「港版櫻木」楊博文聯同郭澧羲現身分享

頒獎禮現場氣氛熱烈，大會更特別邀請到跨界發展的香港籃壇新星、被封為「港版櫻木花道」的楊博文（Ivan），以及樂壇生力軍兼籃球學校合夥人暨教練郭澧羲（Hayson）擔任表演及分享嘉賓。

「港版櫻木」楊博文（Ivan）於台上大談運動員生涯的點滴與挑戰，以自身經歷勉勵後輩勇於追求夢想。

郭澧羲（Hayson）在台上獻唱，為一眾學生運動員打氣；而楊博文（Ivan）則大談運動員生涯的點滴與挑戰，他感性地表示：「當初隻身到美國讀書打籃球，面對截然不同的競爭環境與身形劣勢，起初我並未獲得看好，甚至面對不少質疑與冷言冷語。但我沒有被這些聲音打沉，反而選擇加倍努力，瘋狂加操、磨練射球技術並強化力量訓練。我深信，後天的汗水可以縮短天賦的差距。」他鼓勵學生低潮時要繼續相信自己，將來一定會有回報。兩位的精彩演出與分享為台下近千名學生運動員帶來極大啟發。

樂壇生力軍兼籃球教練郭澧羲（Hayson）於頒獎禮上熱力獻唱，以動人歌聲為全場學生運動員打氣。

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