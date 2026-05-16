英超｜阿士東維拉主場大勝利物浦穩奪歐聯席位　紅軍爭前五有暗湧

英超於本港時間周六（16日）凌晨上演獨腳戲，由兩支正爭逐歐聯席位的第四及第五名球隊交鋒，結果作客的利物浦以2：4慘敗於阿士東維拉腳下，近3場聯賽僅取1分，來季歐聯席位仍有暗湧。

反觀阿士東維拉雖然仍雙線作戰，有機會取得歐霸盃冠軍，但贏波後已穩入前五，先憑聯賽排名取得來季歐聯一席。



賽前雙方同得59分，「紅軍」利物以得失球差較佳力壓阿士東維拉排第四，維拉緊隨其後，今仗贏波一方就篤定能以前五完成球季，取得來季歐聯席位。

阿士東維拉鋒奧尼屈堅斯（右）今仗攻入兩球。（Getty Images）

紅軍今仗攻勢有回春之感，進攻步伐暫見爽朗，但後防甩漏仍多，早段已予人「贏埋唔夠輸」之感。雖然利物浦上半場形勢佔優，但維拉摩根羅渣士於42分鐘於左路妙射領先，幫助主隊1球領先返回更衣室。

蘇保斯拉爾今仗意外犯錯。（Getty Images）

換邊後7分鐘，利物浦由雲迪積克接應罰球頂入，追平後氣勢強盛，小將恩古莫亞遠射中柱。但扳平5分鐘後，蘇保斯拉爾接應界外球回傳後突然跣腳跌低，對手摩根羅渣士偷得皮球後傳予奧尼屈堅斯門前射入助維拉再度頂先。

利物浦再失守後兵敗如山倒，主隊藉奧尼屈堅斯及約翰麥甘尼先後建功，縱使雲迪積克補時再入波梅開二度，利物浦仍以2：4不敵維拉。

紅軍隊長雲迪積克梅開二度仍無助球隊挽回敗局。（Getty Images）

維拉贏波後鎖定歐聯席位，利物浦跌至第5位，仍機會被後面兩隊般尼茅夫及同白禮頓爬頭，現時兩隊分別落後利物浦4分及6分，但同樣都踢少一場。紅軍煞科戰對賓福特要全取3分至能確定來季能參加歐聯。

今仗出現致命犯錯的蘇保斯拉爾賽後向遠道而來作客的紅軍球迷致歉。（Getty Images）

利物浦今場之後更創下一項不光彩紀錄，今季聯賽已失52球，是球會史上首次在38場聯賽制度開始以來，單季失超過50球。利物浦教練史洛賽後表示：「我們失球太多，但入球能力不足夠，今場最初表現不俗，但落後1：2那一球出現之後球隊就崩潰。現在煞科戰面臨巨大壓力，雖然我們全季都一直受壓，唯一可以做的是好好準備，希望球迷在晏菲路和我們一起團結同行。」