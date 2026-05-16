體壇札記｜伊拉克足球與戰火交纏40載　美索不達米亞雄獅靜待反撲

回想數十年前初中歷史課時，筆者最初學到的四大文明古國之一巴比倫，是指位於美索不達米亞平原的古代文明中心。

美索不達米亞（Mesopotamia）是古希臘對兩河流域的稱謂，大意是「河流中間的地方」。這兩條河指的是幼發拉底河（Euphrates）和底格里斯河（Tigris），從公元前4000年開始直到公元前2世紀，在兩河之間的美索不達米亞平原上，產生和發展出人類最早的文明之一，其位置大概位於現今的伊拉克。

今次故事的主角伊拉克足球隊，正正擁有「美索不達米亞雄獅」（Lions of Mesopotamia）這一稱號。

【世界盃2026：久別重逢球隊系列之五】



伊拉克足球過去40年攀過的每一個高峰，背景總與戰爭有關。今次時隔40年後再度出線世盃決賽周，要在3月要遠赴墨西哥踢跨洲附加賽，最後關頭竟遇上美國以色列與伊朗開戰，差點因為區內領空關閉而未能成行，猶幸最終能趕上尾班車，成為最後一支打入今屆決賽周的球隊。

伊拉克最終能趕上尾班車，成為第48支、即最後一支打入今屆決賽周的球隊。（Getty Images）

值得一提是墨西哥仍然是伊拉克的福地，40年前首次亮相決賽周就是1986年墨西哥世界盃，今次第二度參賽墨西哥又是主辦國，不過伊拉克分組賽3場賽事都在美加上演，但出線資格都在墨西哥蒙迪雷取得，總算有緣。

1986年墨西哥世界盃，是伊拉克首次踢入決賽周，亦是至今唯一一次。（Getty Images）

伊拉克足球輝煌總與戰爭相關。與伊朗的「兩伊戰爭」由1980年開打，兩年後伊拉克就在新德里亞運會摘下足球金牌。4年後的墨西哥世盃，其時兩伊戰爭已打至第6年，那屆外圍賽，伊拉克甚至未能在自己的國土上踢過一場主場賽事。

說那隊伊拉克堅毅絕不誇張，因為交戰中的另一方伊朗，堅稱自己國土安全，拒絕到中立場踢外圍賽而放棄了參加當屆外圍賽；伊拉克則能屈能伸，球員在前線戰火連天的陰霾下，流亡於中東各國的球場，奇蹟地成為西亞區代表，取得史上首張世界盃門票。

86年的伊拉克出線後在決賽周與東道主墨西哥、南美洲巴拉圭及歐洲的比利時同組，儘管小組賽未能出線，但他們對比利時一戰，由傳奇球星拉迪（Ahmed Radhi）攻入了該國至今在世界盃歷史上的唯一入球。那一球成為了防空警報聲中，伊拉克人民最大的心靈慰藉。

拉迪自那時起成為伊拉克人心目中的國家英雄，除了參加86世盃，兩年後他也參加了漢城奧運會，並成為該年的亞洲足球先生。拉迪退役後更發揮其影響力，參加過議會選舉，但不幸地在2020年感染新冠肺炎後急病離世，當時年僅56歲。

伊拉克傳奇球星拉迪，對比利時一戰攻入了該國在世界盃歷史上至今的唯一入球。（Getty Images）

伊拉克足球與戰火首次交滙後，當時無人會想到這次短暫的輝煌，竟是長達40年黑暗期的開端。進入90年代，伊拉克因入侵科威特而遭到國際社會的全面制裁。國家陷入孤立，體育發展亦難以倖免，伊拉克屢被禁止參加國際賽事；但能夠參賽也非好事，皆因國家有「暴君」管治。

伊拉克前總統薩達姆委派長子烏代（中間穿西裝者）管理國內體育事務，其殘暴手法令國家體育發展陷入十數年黑暗期。（Getty Images）

自兩伊戰爭及海灣戰爭挫敗，使當時伊拉克總統薩達姆（Saddam Hussein）希望通過體育重新凝聚人心，薩達姆將把這項重任交給其長子烏代（Uday）主理，惜所託非人。烏代當時身兼體育部長、奧委會及足總主席，但行事手段比他父親更兇殘。假如伊拉克隊比賽失利，運動員就要為此受刑責，輕則被關進監獄裏囚禁和鞭打，有指2000年亞洲盃伊拉克8強以1：4不敵日本後，烏代認定隊中守門員、後衛和前鋒等3名球員需為失利負責，將3人鞭打了三天三夜。

烏代儼如暴君，傳聞指他會對運動員摧殘虐待，圖為伊拉克失去手臂或腿的游泳運動員，在2004年備戰奧運和殘奧的情況。（Getty Images）

烏代亦喜歡恐嚇球員比賽，例如打電話到更衣室勒令球員必須取勝，否則球員會被砍掉肢體去餵狗；球員每場賽事失誤次數亦會被紀錄，假如超標就要進行長達12小時的「特訓」，逼他們穿著軍服在高溫下踢實心足球。

2003年薩達姆政府倒台和烏代遭刺殺後，伊拉克男足翌年殺入雅典奧運男足4強，最後在銅牌戰以1球不敵擁有派路、基拿甸奴、基亞連尼、迪羅斯等名將的意大利，無緣獎牌。（Getty Images）

長時間活於恐懼之中，運動員怎可能發揮真正實力？在1996和2000年的兩屆奧運，伊拉克只可分別派出3名及4名運動員參賽，直至2003年薩達姆政府倒台和烏代遭刺殺後才迎來曙光，2004年雅典奧運伊拉克男足殺入4強，最後僅在銅牌戰以1球不敵擁有派路、基拿甸奴、基亞連尼、迪羅斯等名將的意大利，無緣獎牌。其時美英聯軍向伊拉克臨時政府移交權力。半年後的1月30日，伊拉克舉行大選，翌年5月20日，戰後首屆正式政府經議會表決批准後宣誓就職。

伊拉克足球受盡獨裁政權與戰火洗禮，延誤發展，至2007年亞洲盃終展現力量，擊敗沙特阿拉伯捧盃﹐首次稱霸亞洲。（Getty Images）

伊拉克足球，亦在十數年黑暗之後再次見到希望，在2007年奪得亞洲盃冠軍。其後伊拉克又再陷入什葉派和遜尼派穆斯林長年紛爭中，境內的暴力衝突不斷升級，之後更有極端恐怖組織ISIS崛起令伊拉克國內戰火重燃，但足球隊又在2015年取得亞洲盃殿軍佳績。

伊拉克最終能趕上尾班車，成為第48支、即最後一支打入今屆決賽周的球隊。（Getty Images）

或許伊拉克人就是有這股在廢墟中紥根的韌性，造就了今日重返世盃的奇蹟。今屆伊拉克征戰外圍賽的旅程亦是世盃史上最長的其中一次，他們在28個月內進行了21場比賽，最後才於跨洲附加賽取得入圍資格。

伊拉克國內外不同教派、不同民族之間衝突不斷，由遜尼派與什葉派的宗教紛爭，到波斯人與阿拉伯人之間的仇恨，加上周邊西方、阿拉伯國家和蘇聯/俄羅斯等勢力介入，連和平也難求。但足球是唯一能讓所有人擁抱在一起的語言，亦是最佳的心靈避風港。當你見到他們在附加賽出線取得世盃最後一席資格，回國後的慶祝場面，有如贏了世盃一樣便會明白，只要美索不達米亞雄獅能再現身世界舞台，意義經已是非凡。

伊拉克取得出線資格返國後，舉國歡騰：