歐洲波精選｜歐霸決賽　弗賴堡鬥阿士東維拉獻「細」

球季踏入尾聲，歐霸盃決賽率先於周三深夜上演，由「歐霸之王」艾馬利領軍的阿士東維拉，將於土耳其的比錫達斯球場迎擊德甲的弗賴堡，力爭球隊44年來首個歐洲賽錦標。

（球賽編號：FB9883，5月21日 03:00開賽，Now 643台直播）



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艾馬利過去曾5次領軍殺入歐霸決賽，分別帶領西維爾（Sevilla）、維拉利爾（Villarreal）奪得4次冠軍，僅執教阿仙奴時功虧一簣，但足以獲譽為「歐霸之王」；由於其過往奪冠球隊都有「Villa」在隊名內，今次率領Aston Villa闖入決賽，自然獲一致看好。

維拉主帥艾馬利是「歐霸之王」，今次是第6次領軍入決賽，過去曾4次捧盃。（Getty Images）

維拉士氣正盛，在三連敗之後反彈，近3場取得2勝1和，包括日前大破利物浦，鎖定來季歐聯資格，今場決賽已無後顧之憂。⁠維拉中場約翰麥甘尼及前鋒奧尼屈堅斯於今屆歐霸盃同入了5球，另外要留意中場貝安迪亞，他亦貢獻了3入球及5助攻。

奧尼屈堅斯近況極佳，近3場攻入4球，是維拉的前線尖刀。（Getty Images）

弗賴堡在德甲排第7，陣中沒有太多著名球星，在德國出生的意大利老將基科（Vincenzo Grifo）是球隊的進攻命脈，這名33歲中場今屆歐霸盃已取得5入球及4助攻。

弗賴堡老將基科今季狀態大勇，於歐霸盃貢獻了5入球及4助攻。（Getty Images）

值得留意的是，近5屆歐霸決賽有4次總入球少於3球，並有3屆在法定時間賽和，最終要以互射12碼決勝負。維拉實力士氣狀態均佔優，加上艾馬利打決賽經驗豐富，可以看高一線，但鑑於決賽雙方多數踢來謹慎，今仗也可吼「入球細」。

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